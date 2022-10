El oficialismo llega al Día de la Lealtad dividido en tres actos y sin el Presidente

escuchar

No serán actos “opositores”, juran y reiteran sus organizadores. Pero lo cierto es que, más allá de los matices internos, en las distintas movilizaciones oficialistas en recordación del Día de la Lealtad –que no incluirán en ningún caso al presidente Alberto Fernández– habrá “reclamos concretos” de cambios en la política económica , al calor de una inflación que parece no tener freno, y reclamos sociales que se multiplican.

Junto con las demandas concretas, y en una muestra de las tensiones que sacuden al Frente de Todos, cada sector buscará mostrar en la calle poder de fuego político, con las elecciones de 2023 como horizonte concreto.

En la Casa Rosada miran con especial atención la concentración que, en Plaza de Mayo, protagonizarán en conjunto La Cámpora, el PJ bonaerense y los camioneros que movilizará Pablo Moyano. Una suma fija de unos $40.000 para los empleados en relación de dependencia y el impulso a una ayuda de emergencia para millones de indigentes son los principales puntos en común de quienes adhieren al acto, que incluirá, además, a las dos CTA, intendentes y distintos grupos alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Hay que restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía, articulando con las organizaciones libres del pueblo las políticas necesarias para imponer la soberanía alimentaria y garantizar que ninguna familia argentina tenga que soportar una injusta e intolerable situación de pobreza”, reza el documento conjunto, que incluye las demandas a un Gobierno enfrascado en la política de recortes de gastos liderada por el ministro de Economía, Sergio Massa, e incluida en el proyecto de presupuesto para 2023.

La Cámpora se movilizará a la Plaza de Mayo Hernán Zenteno

Mientras sostienen que el vínculo entre el Presidente y su vice está “totalmente cortado” , organizadores del acto en Plaza de Mayo repiten que los reclamos tienen sustento y base en los números. “La caída del salario entre enero de 2015 y junio de 2022 es de 16,3% para trabajadoras/es registrados y de 33,1% en trabajadoras/es no registrados”, afirma en un informe el economista Hernán Lechter, cercano a Cristina Kirchner y titular del Centro de Economía y Política Argentina (Cepa), que el cristinismo toma como base para precisar la cifra que reclamarán frente a la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.

Los cambios de gabinete exacerbaron el conflicto interno en el Gobierno. Este domingo, el kirchnerismo transmitió en reserva su enojo con los primeros pasos de las nuevas ministras, en especial Raquel “Kelly” Olmos, titular de la cartera de Trabajo. “Los ministros albertistas son buenos prenseros, pero de una administración que no sabe lo que es trabajar. Olmos todavía no dijo cuál es su política laboral y su primer paso fue criticar a Massa, que por lo menos tiene volumen político”, apuntó un miembro de La Cámpora en diálogo con este diario.

Los otros actos

Lejos de La Cámpora, con quien sostiene una pelea abierta por el control de distintos territorios, los movimientos sociales oficialistas tendrán su acto propio en el estadio del Deportivo Laferrere, en el distrito bonaerense de La Matanza.

Los oradores representarán a cada una de las organizaciones del llamado triunvirato de San Cayetano (Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa). Serán Emilio Pérsico, Daniel Menéndez y Juan Carlos Alderete, los líderes de esos espacios.

Emilio Pérsico y Daniel Menéndez Hernán Zenteno - LA NACION

Los movimientos sociales que integran el Frente de Todos también preparan mensajes críticos para el Gobierno, con cuestionamientos para la sintonía con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según pudo saber LA NACION, el diputado Alderete hará un discurso en el que indicará que “ceder” al ajuste del “FMI y los grandes monopolios” favorece a los potenciales candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Pedirá fortalecer la unidad del oficialismo, pero puntualizará que la gestión está haciendo “ganar como nunca a los monopolios”. La CCC también tendrá una columna en el acto de Plaza de Mayo.

Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, será otro de los oradores en Laferrere. Es uno de los dirigentes que, desde el propio oficialismo, marcan que no hay más tiempo y que el Gobierno debe “rebelarse del tutelaje del FMI”, según escribió en una columna en el sitio Infobae. El orador de cierre en Laferrere será Pérsico (líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social), según señalaron a LA NACION fuentes de la organización.

La sede elegida para el acto tiene vínculo directo con los movimientos sociales oficialistas. El presidente del club Laferrere es Gabriel “Lalo” Aranda, integrante de la CCC. Además, la esposa de Pérsico, Patricia Cubría, pretende disputarle la intendencia a Fernando Espinoza.

Aunque no confirmaron la presencia de Juan Grabois, su agrupación, el Frente Patria Grande, se movilizará. Lo hará a la Plaza de Mayo, en una columna que integrarán los diputados Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itai Hagman.

Por otro lado, y lejos de un presidente al que sostuvo hasta hace muy poco, la CGT organizará su propio acto en el club Obras Sanitarias . Habrá allí distintas vertientes del sindicalismo, comenzando por la cúpula encabezada por Héctor Daer y Carlos Acuña (Pablo Moyano estará en Plaza de Mayo), y continuando por distintos caciques gremiales como Armando Cavalieri o Luis Barrionuevo. “Buscan algún lugar en las listas de candidatos, no se sabe en cuáles”, ironizaron desde el cristinismo en relación a esa manifestación. Para completar el cuadro, las 62 organizaciones peronistas tendrán su propio acto, al igual que el peronismo en distintas expresiones provinciales.

La agenda del Presidente

“En todos esos lugares habrá peronistas reafirmando lo mismo que se puso en disputa aquel 17 de octubre [de 1945], que una Argentina para pocos no es viable”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los dirigentes que bregó sin éxito por un acto conjunto y que, no obstante, insiste en la necesidad de llegar juntos a 2023.

Precisamente Katopodis será uno de los ministros que acompañará a Alberto Fernández en la única actividad presidencial anticipada oficialmente. A las 11, el Jefe de Estado inaugurará un tramo de la autopista Ezeiza Cañuelas junto al gobernador Axel Kicillof y, por videoconferencia, presentará otras obras junto a los mandatarios Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa); además de los ministros Victoria Tolosa Paz, Jaime Perczyk y Alexis Guerrera.

Con la colaboración de Javier Fuego Simondet