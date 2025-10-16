El PJ celebra su Día de la Lealtad con una confluencia frente al departamento de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista enfocará las actividades de este viernes -cuando se cumplirán 80 años del 17 de octubre de 1945, fecha que en la liturgia partidaria se celebra el Día de la Lealtad- en la esquina de San José y Humberto Primo, en el barrio porteño de Constitución. Allí está el departamento en el que la expresidenta Cristina Kirchner cumple en prisión domiciliaria su condena a seis años por fraude al Estado, derivada de la causa Vialidad.

La movilización finalizará en ese punto y servirá de cierre de la jornada, que incluirá un acto protocolar en la quinta de San Vicente que fue propiedad de Juan y Eva Perón, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, quien también tendrá columna propia frente a la casa de Cristina Kirchner, aunque su presencia en Constitución no está confirmada.

Con una convocatoria para las 17 del viernes frente al departamento de San José 1111, el PJ prevé hacer confluir tres columnas que partirán, una hora antes, desde las estaciones ferroviarias de Constitución, Retiro y Once. Desde Constitución, está diagramado un recorrido por las calles Lima y Humberto Primo; desde Retiro, los manifestantes planean transitar por la avenida Santa Fe hasta Uruguay (arteria que luego se convierte en San José, al cruzar la avenida Rivadavia) y desembocar frente al departamento de la expresidenta; desde Once, el trayecto previsto por el PJ comienza en la calle Bartolomé Mitre, sigue por la avenida Callao y finaliza en Humberto Primo hasta San José.

La imagen con la que el PJ convoca a marchar al departamento de Cristina Kirchner X

La expresidenta saludará desde el balcón de su departamento y, probablemente, se comunicará con su militancia con un mensaje de audio, según pudo saber LA NACION. Esta es una de las vías de participación que utiliza desde que quedó detenida. La convocatoria del peronismo para marchar a la casa de Cristina lleva como consigna “Leales de corazón”, leyenda que aparece junto a una imagen compartida de la expresidenta y Juan Domingo Perón.

Hacia el barrio de Constitución también partirá una columna del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político del gobernador Kicillof, quien a las 11 encabezará un acto en la quinta de San Vicente (Museo Histórico Provincial 17 de Octubre). Desde la Gobernación, indican que se trata de un “homenaje protocolar”, con los intendentes bonaerenses del peronismo invitados. El candidato Jorge Taiana, que encabeza la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, estará en esa actividad, y también en la marcha a la casa de Cristina. La presencia de Kicillof en la columna no fue confirmada ni descartada por las fuentes consultadas. El gobernador visitó a la expresidenta el 1º de octubre, una reunión que se mantuvo bajo un fuerte hermetismo.

Kicillof, el julio del año pasado, en un acto en la quinta de San Vicente por el 50º aniversario del fallecimiento de Perón Nicolas Suárez - LA NACION

En el PJ, habrá otra jornada celebratoria el sábado, con charlas con intelectuales peronistas y la presencia de los candidatos bonaerenses y porteños como cierre.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará su celebración este jueves, desde las 19, con un “mapping”. Sobre la fachada de su sede de Azopardo y Avenida Independencia, la central obrera proyectará “una experiencia histórica e inmersiva sobre el 17 de octubre”.

Los intendentes kicillofistas Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso, distrito considerado “El kilómetro cero del peronismo”) realizarán una actividad en conjunto, con Taiana y referentes gremiales de la zona, en el centro de Ensenada.