El oficialismo logró dictamen para tratar el acuerdo Mercosur-Unión Europea en Diputados

El gobierno de Javier Milei consiguió hoy firmar un dictamen mayoritario para debatir en el recinto de la Cámara de Diputados el acuerdo que firmó el Mercosur con la Unión Europea (UE), que permitirá la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo.

Dado que Milei se propuso lograr un rápido aval del Congreso al trato comercial, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) intentará llevar mañana al recinto el proyecto que valida el entendimiento histórico entre los dos bloques regionales. En el oficialismo descuentan que obtendrá la media sanción. Hoy, por lo pronto, recolectó 46 firmas. En la sesión especial convocada para mañana, LLA también procura lograr la aprobación del nuevo “Régimen Penal Juvenil”, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años.

En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y del Mercosur, las espadas legislativas de la Casa Rosada defendieron el acuerdo sellado el 17 de enero pasado, en Asunción, Paraguay.

Santillán encabezó la delegación de diputados libertarios que viajaron a China

Desde el Gobierno sostienen que se trata de “un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso”, que creará “un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales”. A su vez, la administración de Milei argumenta que el pacto del Mercosur con la UE permitirá “desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico”.

En cambio, Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, criticó el tratamiento exprés que le dio LLA a la iniciativa. “No es algo de dilación, pero necesitamos una mirada precisa sobre los alcances de este acuerdo. Una mirada respecto a nuestros intereses argentinos. No podemos privarnos recibir información fundamental sobre este acuerdo”, dijo Martínez.

Es más: reclamó que el canciller Pablo Quirno concurra al Congreso para explicar los detalles del trato.

“Es un momento histórico después de prácticamente tres décadas pudiendo tratar finalmente este acuerdo que supone la zona de libre comercio más importante del mundo”, remarcó Damián Arabia, titular de la comisión del Mercosur. La diputada Juliana Santillán, quien fue elegida como presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, después de su controvertida visita a China, adonde viajó junto a un grupo de legisladores de LLA y Pro, invitada por el Partido Comunista de ese país, también destacó los beneficios del acuerdo Mercosur-UE.

Los dos bloques juntos representan más del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global. El acuerdo crearía un mercado integrado de más de 700 millones de personas.

En concreto, le permite a la Unión Europea obtener acceso preferencial a un bloque que tradicionalmente ha mantenido un alto grado de protección de su mercado. Además, contribuye a los objetivos de la UE de diversificar sus socios comerciales.

Argentina's President Javier Milei speaks during a meeting to sign a free trade deal between the European Union and Mercosur in Asuncion, Paraguay, Saturday, Jan. 17, 2026. (AP Photo/Jorge Saenz) Jorge Saenz - AP

Además, se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE aumentarían en un 17%. La UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En agricultura, liberalizaría el 99% del comercio, eliminando barreras que afectan a productos claves como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados.

En el caso de la Argentina, le permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca. Le daría ventajas inmediatas para productos donde Argentina es particularmente competitiva. La eliminación o reducción rápida de aranceles beneficiaría directamente a productos claves del país, como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, ampliando acceso en sectores donde Argentina es especialmente competitiva. También daría impulso a la agroindustria y a la cadena cárnica. Además, como Argentina importa mucha maquinaria, insumos y bienes de capital desde Europa, la baja arancelaria reduciría costos de producción.

El acuerdo firmado el 17 de enero pasado debe pasar al Parlamento Europeo para su aprobación. Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del Mercosur deben ratificarlo en sus parlamentos. Una vez concluidos los procedimientos internos de la Unión Europea, el acuerdo entrará en aplicación con los países de Mercosur que lo hayan ratificado.

Por eso, Quirno celebró hoy el avance del proyecto en Diputados. “Firmamos el acuerdo Mercosur-UE el 17 de Enero. La Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría en Diputados. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”, dijo el canciller en su cuenta de la red social “X”.

En esa misma línea, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, manifestó que “el acuerdo permitirá la eliminación gradual de impuestos y aranceles para el 90% del comercio bilateral, garantizando mejores condiciones para exportaciones de carne, azúcar, arroz, miel, soja, productos manufacturados y economías regionales”.

“El desafío ahora es ser el primer país en aprobarlo, lo que posicionará a la Argentina en una situación ventajosa dentro de la mesa de negociación comercial y en la rápida implementación de sus beneficios”, remarcó.

Enseguida, añadió: “Un paso estratégico para consolidar la apertura, la competitividad y el crecimiento de la Argentina en el mundo”.