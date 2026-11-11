El Papa hizo confluir a todas las vertientes del PJ y pausó por un momento la interna

El peronismo concitó el protagonismo de las presencias políticas durante la misa que el papa León XIV ofició en Luján, en su despedida de la Argentina. Sus tres principales referentes, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, estuvieron presentes en una misma actividad a pesar de las internas. Desde el justicialismo, también se sumaron gobernadores y exgobernadores, legisladores nacionales y provinciales e intendentes. El gobierno del presidente Javier Milei, en cambio, envió una comitiva reducida, que integraron Diego Santilli (jefe de Gabinete), Mario Lugones (ministro de Salud), Sebastián Pareja (diputado nacional) y Fabián Fernández (secretario de Comunicación y Prensa).

La numerosa delegación peronista ingresó desde las 6.30 para ubicarse en sillas cercanas al escenario, ubicado delante de la Basílica de Luján. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, estuvo entre esos dirigentes, al igual que el senador Eduardo de Pedro, referente de La Cámpora. La delegación de la agrupación cristinista, con Máximo Kirchner a la cabeza, entró a sus lugares minutos después. El diputado fue muy solicitado para fotos por los voluntarios que colaboraron en la organización de la visita papal. Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli fueron otros de los referentes camporistas en la misa.

Máximo Kirchner, enLuján Soledad Aznarez

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, exintegrante de La Cámpora y hoy uno de los principales impulsores de Kicillof, salió muy contento de la misa, al igual que Juan Grabois, diputado nacional peronista con llegada al Vaticano. “Maravilloso y emocionante. Nos hace fortalecer en la vocación a los que intentamos trabajar por la justicia social, y a las familias argentinas, independientemente de cualquier cosa”, dijo Grabois a LA NACION cuando se retiraba de la zona de la Basílica.

Los invitados políticos fueron convocados por el gobierno de Kicillof. Algunos intendentes presentes fueron Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mariano Casacallares (Almirante Brown), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julio Alak (La Plata), Fernando Gray (Esteban Echeverría), el local Leonardo Boto, Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), entre otros. Todos ellos, peronistas. Una excepción la marcó Jaime Méndez, intendente vecinalista de San Miguel, presente en la misa. También estuvieron senadores bonaerenses opositores como Alex Campbell (Pro) y Carlos Kikuchi y Sergio Vargas (Unión y Libertad).

El exgobernador Felipe Solá estuvo también en el grupo que llegó pasadas las 6.30 a las butacas frente al escenario. También hubo sindicalistas, entre los que se vieron a Héctor y Rodolfo Daer (sanidad y alimentación, respectivamente), y Roberto Baradel (Suteba), entre otros. Se observó, además, a Graciela Camaño, Héctor “Toty” Flores en unos asientos más alejados del escenario. Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto llegaron a sus lugares asignados a bordo de un carro eléctrico.

Sergio Massa también concurrió a la misa en Luján Soledad Aznarez

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue uno de los pocos mandatarios provinciales de los que invitó Kicillof que dio el presente. Ingresó junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y una delegación de vicegobernadores. También estuvo Sergio Ziliotto (La Pampa).

Kicillof apareció por la entrada del Museo Colonial e Histórico Udaondo y pidió “escucharlo al Papa”. Subrayó “lo que el Papa dice, no lo que hacen los demás con lo que el Papa dice”. Y resaltó que no quería “polémicas”. Muy solicitado por voluntarios para fotos y por la requisitoria periodística, le llevó más de media hora ingresar al sector de las sillas, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac.

El abrazo de Kicillof con Estela de Carlotto Prensa: Gobernación PBA

Si bien el Papa logró nuclear a una variada oferta política, no se activaron charlas durante la previa de la misa, según pudo saber LA NACION. Hubo una carpa destinada a funcionarios (hubo otra para la prensa), que dos personas que pasaron por allí calificaron de “austera” en comparación con la instalación VIP para la misa frente al Monumento de los Españoles, que motivó un escándalo. “Había solo agua y café”, dijo una de esas fuentes. A diferencia de lo sucedido en la ceremonia del lunes en Palermo, no se vieron famosos en la zona.

La despedida del papa León XIV fue al compás de una canción que reza “Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy”. El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, se retiró cantando la canción y haciendo ondear sobre su cabeza una camiseta del club Tristán Suárez, que el domingo jugará una final por ascender a la primera división del fútbol argentino.