La semana negra de Milei antes de la llegada del Papa

Lunes 2. Bullrich provoca a Milei con una foto desafiante

Patricia Bullrich y la tropa de legisladores que le responde, en una foto desafiante para Milei

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En otro gesto de rebeldía, Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en el Senado, reúne a su mesa chica de colaboradores y difunde la foto del encuentro. La jugada tensiona aún más el vínculo con Milei, que se deterioró a partir de que la exministra de Seguridad comenzó a marcar sus diferencias respecto del programa económico, la estrategia electoral o los ataques a la prensa. En la Casa Rosada lo interpretan como un mensaje desafiante, ya que Bullrich venía coqueteando con la idea de construir una candidatura nacional en 2027. Frente al interés del círculo rojo en torno al surgimiento de una alternativa republicana a Milei, la senadora buscó exhibir autonomía y músculo político. Sus laderos no descartan que busque competir contra Milei en las PASO, una opción que el karinista Martín Menem descartó de plano.

La foto que publicó la Casa Blanca de Trump tras la derrota electoral

Martes 3. La debacle electoral de Trump

Donald Trump, el principal aliado de Milei, fue derrotado en las elecciones de medio término por los demócratas y perdió el control del Senado y de la Cámara de Representantes. La derrota puede condicionar el auxilio financiero de Estados Unidos, que fue clave en 2025, cuando con un préstamo de US$ 20.000 millones el Gobierno logró enfrentar los coletazos económicos que había ocasionado el triunfo del PJ en la elección bonaerense. La ayuda sirvió de impulso para que La Libertad Avanza se imponga en las elecciones legislativas nacionales, al mes siguiente del traspié bonaerense. Ahora, con Trump en problemas, se abre un interrogante sobre la disponibilidad de esa ayuda.

Diferente fue su postura con otro de sus grandes aliados internacionales, el israelí Benjamin Netanyahu. Milei se apuró en felicitarlo por su performance en la elección parlamentaria del 27 de octubre, pero lo cierto es que significó una derrota porque perdió el control del Parlamento y quedó lejos de poder formar gobierno, por lo que podría ser desplazado.

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Miércoles 4. Silencio por el traspié de Trump, contrapunto con la Amcham y la sombra del caso $LIBRA

Luis Caputo relativizó la caída de Trump, pero la Amcham dijo que la derrota podría condicionar la ayuda financiera a la Argentina SRA

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la derrota de Trump y dijo que “no cambia en nada” la relación. Sin embargo, las empresas estadounidenses radicadas en el país, agrupadas en la Amcham, admitieron que el resultado electoral podría condicionar el respaldo financiero de Washington, como el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde Estados Unidos tiene poder e influencia. “La habilidad de Estados Unidos para rescatar a otros países se ve reducida”, dijo Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de EE.UU., en el Foro de Abeceb.

Milei no emitió aún opinión sobre la derrota de Trump. Ni en público ni en las redes sociales.

En el plano local, Patricia Bullrich acelera su plan para diferenciarse del Gobierno. Acuerda con los aliados la firma del dictamen al proyecto de discapacidad y desoye el pedido de la Casa Rosada para que introduzca cambios en la iniciativa que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados e incluye un refuerzo de las partidas para el sector. “Los discapacitados y sus familias necesitan respuestas concretas: poder acceder a una pensión, que trabajar no sea incompatible con recibirla y contar con prestaciones actualizadas”, asegura Bullrich en un tuit, después de que trascendiera que Milei estaba disgustado con sus actos de rebeldía.

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Desde los tribunales de Comodoro Py también surgen complicaciones para el líder de LLA. La Cámara Federal de Casación Penal accedió a revisar el fallo que excluyó a los querellantes del caso $LIBRA y generó así una posibilidad de que se reabra el expediente en el que fueron sobreseídos Milei y su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

Jueves 5. Se dispara el riesgo país

Santiago Caputo, Luis Caputo y Peter Lamelas en la cena de la Fundación Faro, el think tank libertario; Lamelas intentó llevar calma a los mercados con un tuit tras la debacle electoral de Trump

El riesgo país rompe la barrera de los 900 puntos y llega a un nuevo máximo del año. El indicador elaborado por JP Morgan saltó 73 unidades, hasta los 925 puntos. Influyeron en la disparada un contexto global negativo y declaraciones de un ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quien sugirió que la derrota de Trump limitará una posible asistencia financiera de ese país a la Argentina.

Tras el aplastante triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término, el embajador de EE.UU., Peter Lamelas, ratifica el apoyo de la administración de Trump al gobierno de Milei. “Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, remarcó Lamelas en su cuenta de X.

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🇺🇸🇦🇷 Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina.



Como embajador de Estados Unidos, quiero transmitir un mensaje claro: nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo.



Bajo el liderazgo del presidente… — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) November 5, 2026

Con el mensaje, Lamelas intenta frenar la incertidumbre que desató en los mercados la derrota de Trump. El Presidente sigue sin hablar sobre el revés que sufrió en las urnas su principal aliado a nivel internacional.

Milei viajó otra vez a España para asistir a la Cumbre Iberoamericana. Un saludo frío e incómodo con Pedro Sánchez fue la síntesis de una gira en la que el libertario renovó sus críticas al socialismo. El español se diferenció y agradeció la presencia del argentino en la cumbre. “El insulto no forma parte de mi forma de hacer y entender la política. Ahí lo dejo”, respondió Sánchez, jefe del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ante una pregunta específica del periodismo sobre los planteos de Milei contra su persona y su partido.

El jueves otro aliado de Milei atravesó un momento complicado. El paraguayo Santiago Peña renunció por el colapso de un banco local del que era accionista y que dejó a miles de clientes sin poder acceder a sus ahorros. Previamente, Milei había elogiado el modelo paraguayo. No se refirió a la caída de Peña, otro socio en la región.

Viernes 6. Bullrich se alinea con la Iglesia y choca con el Gobierno

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Patricia Bullrich volvió a desmarcarse de la Casa Rosada en su intento de construir una candidatura propia Colegio de Abogados de CABA

Bullrich vuelve a patear el avispero antes de la visita del papa León XIV al país. A través de las redes sociales, la senadora anuncia que buscará tratar el proyecto de ley para prevenir la ludopatía, una iniciativa que el oficialismo mantiene frenada hace dos años en la Cámara alta y que está a punto de perder el estado parlamentario.

De esta manera, se alinea con el pedido de la Iglesia para que el Senado trate la ley, a contramano de la estrategia de Milei de enfriar el tema. La maniobra no fue consensuada con la Casa Rosada y provoca cortocircuitos internos en el bloque del oficialismo en el Senado. Horas antes, en otro intento de remarcar sus discrepancias con Milei, Bullrich había hecho una férrea defensa de la libertad de prensa. En el Poder Ejecutivo ya no disimulan su bronca con la senadora. Consideran que cruzó un límite y que privilegia su proyecto personal.

Milei volvió al país y brindó un discurso durante un encuentro de la Sociedad Rural, en el que no hizo menciones a las derrotas que sufrieron Trump y Bolsonaro o a la renuncia de Peña en Paraguay. Caputo vuelve a vincular la suba del riesgo país con el temor que provoca en los mercados el escenario electoral de 2027. “El problema no es Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté Milei”, dijo.