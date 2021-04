El Papa, sorprendido por un grupo de argentinos que no lo “insulta”

ROMA.- En un videomensaje que le envió al grupo denominado Generación Francisco y a los Curas de la Periferia, el papa Francisco agradeció este jueves el afecto que le expresó el pueblo argentino a través de más de 100.000 videos que le hicieron llegar con motivo de su octavo aniversario de pontificado, que se cumplió el 13 de marzo pasado.

En el videomensaje, de unos cinco minutos, el Pontífice enseguida dejó en claro que es más que consciente de que en su madre patria en algunos ámbitos no es muy querido, ya que hablan mal de él, e incluso lo insultan. De hecho, se mostró desde el principio sorprendido por la demostración de cariño recibida. “Sucedió una cosa que yo no esperaba y que quiero agradecerla. Hay un grupo ideal, que no se conocen entre ellos, pero quizás unidos por buenos deseos que se llama ‘Generación Francisco’ y que de algún modo sigue las cosas que yo hago, las cosas que yo digo y que más o menos me quiere bien, que no me insulta, que no habla mal de mí y que las cosas que digo las usa para hacer el bien”, arrancó.

Francisco destacó la tarea del padre Pepe di Paola Crédito: BBC Mundo

Elogió luego al inspirador de esta iniciativa, el padre Pepe di Paola, referente de los curas villeros y a quien conoce desde sus tiempos de arzobispo de Buenos Aires, que definió “un sacerdote que es capaz de movilizar gente, que es capaz de mover corazones simplemente porque es auténtico”.

“Recibí más de cien mil mensajes, y más. Gentes de las capillas del interior, de las villas, gente que fue a visitar Luján, San Nicolás, deportistas y autoridades se sumaron para decirme que estaban contentos con estos ocho años y que rezaban por mí y me acompañaban”, subrayó. “¡Es la voz del pueblo!”, resaltó, en un videomensaje difundido en redes sociales por Generación Francisco, una red de organizaciones y personas que tiene por objeto la difusión de la palabra, las acciones y los gestos del Papa, desde 2014.

Acto seguido, entrelíneas pareció apuntar contra el Gobierno y aludir, sin mencionarla, a la ley que legalizó el aborto en la Argentina en diciembre pasado, en contra de la que luchó, entre otros, el padre Pepe, que incluso expuso sobre el tema en el Congreso. “Y tantas veces estamos acostumbrados a tomar decisiones sin consultar al pueblo. Algunas decisiones trascendentes, sea para la vida parroquial, cuando el párroco no consulta al pueblo; sea en la vida provincial, cuando el gobernador no consulta al pueblo; sea en la diócesis, cuando el obispo no consulta al pueblo; sea en la nación, cuando las autoridades no consultan al pueblo, incluso para leyes importantes y discutidas respecto de la moralidad”, afirmó. “Y el pueblo es el gran ausente”, lamentó.

“En cambio, ustedes han querido expresar lo que sienten con sinceridad en estos ocho años. Se consultaron espontáneamente entre ustedes y mandaron estos mensajes. No puedo dejar pasar este gesto, el gesto del Padre Pepe de haber gatillado este recurso de consultar al pueblo, pueblo soberano”, siguió el papa Francisco, utilizando como siempre términos bien porteños.

“Los gobiernos no son soberanos siempre, son delegados del pueblo. La autoridad les viene de Dios a través del pueblo. Los gobiernos, hablando sin ofender, incluso yo como gobernante, somos oficinistas de lo que Dios nos manda a través de lo que nos delega. Cuando falta la consulta al pueblo, falta soberanía”, reflexionó.

“Gracias, Padre Pepe, por haber querido consultar al pueblo sobre este Papa, que piensa y cada uno dijo lo que le parecía y me hicieron llegar su mensaje. Y gracias a todos ustedes porque me gustaría responderle a cada uno, pero… son más de cien mil y dicen que vienen más. Gracias, gracias por la cercanía. Y no se olviden: nunca uno se equivoca si consulta al pueblo, en el orden civil siempre y nunca uno se equivoca si consulta al santo pueblo fiel de Dios en la Iglesia”, insistió. “En los términos teológicos lo llaman sinodalidad, tendrá muchos nombres, pero es el santo pueblo fiel de Dios que lleva adelante la fe y la lleva en su dialecto propio”, explicó.

Finalmente, deseó a todos una Santa Pascua”. “Estoy cerca de todos ustedes, pero estoy cerca con mi corazón grato por ponerse en movimiento, sentirse consultados y decir cada uno su palabra sobre este octavo año de pontificado. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Ah, y por favor, no se olviden de rezar por mí, a favor por supuesto. Gracias”, concluyó.