El partido de De Mendiguren salió al cruce de Milei tras los insultos del Presidente

Luego de que el presidente Javier Milei tratara al exministro de Producción nacional José Ignacio de Mendiguren de “ladrón” cuando, durante una entrevista radial, lo detectó entre el público que visita la Exposición Rural, el partido del exfuncionario le respondió al Presidente. “El Frente Renovador expresa su más enérgico repudio a las expresiones agraviantes contra el Vasco”, se indicó a través de un comunicado.

“En democracia, las ideas, las políticas públicas y las decisiones de gobierno pueden y deben debatirse. Lo que no puede naturalizarse es la descalificación personal ni la agresión como forma de ejercicio del poder. Que el Presidente de la Nación insulte a un exfuncionario sin ninguna razón constituye un agravio inadmisible que degrada la palabra presidencial y empobrece el debate público”, prosiguió el contundente texto firmado por Diego Giuliano, presidente del Frente.

Milei en el stand de Radio mitre en La Rural, en el momento que cruza a De Mendiguren

El comunicado, con cierto tono de ironía, se extendió: “La Argentina necesita un Gobierno que convoque, que respete a quienes piensan distinto y que discuta proyectos de país con argumentos, no con agravios. El Presidente ha dicho cosas peores de Toto Caputo [Luis, ministro de Economía] o de Diego Santilli [jefe de gabinete]. Si pretende que el Vasco sea su ministro, que sepa Milei que no se lo va a aceptar. Que no pierda el tiempo”.

Este domingo, poco antes de las 14, Milei estaba dando una entrevista en el stand que tenía Radio Mitre en la Exposición Rural, en Palermo, cuando, de pronto, el presidente interrumpió su alocución y dijo, con el brazo levantado y señalando hacia adelante, del otro lado del vidrio del tráiler, con su dedo índice: “Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina”.

“Ladrón, Vos Arruinaste El País”, Javier Milei Reconoció A Un Ex Funcionario Y Lo Cruzó En Vivo

“De Mendiguren”, dijo alguien en el estudio. “Sí”, replicó Milei. “Mirá. Ese. Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares”, agregó. Al parecer, el exfuncionario del gabinete de Eduardo Duhalde lo miró en algún momento porque el jefe de Estado volvió a dirigirse a él. “Vos sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, le dijo.

Lo que dijeron en el partido de De Mendiguren tras los insultos de Milei. HZ - La nacion/Hernan Zenteno

Minutos antes, Milei había dicho que en 2001, cuando el gobierno de Duhalde terminó con la convertibilidad y sacó la leyenda de billetes convertibles de curso legal, le robó a los argentinos “15 mil millones de dólares”. Prosiguió en su explicación y añadió que Cristina Kirchner hizo algo similar cuando sacó reservas del Banco Central por 10 mil millones de dólares. “La política le robó a la Argentina 45 mil millones de dólares en los últimos años”, manifestó. Y explicó que por eso promueve la reforma a la carta orgánica del Banco Central.

“Desde el Frente Renovador reafirmamos nuestro compromiso con una democracia basada en el diálogo y la defensa de la producción, el trabajo y el desarrollo nacional. La violencia verbal nunca será el camino para construir la Argentina que los argentinos merecen”, cerró el comunicado en defensa de De Mendiguren.