Acusado de estafar en miles de dólares a inversionistas de la Argentina, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos y otros países, Leonardo Cositorto lleva casi dos años en prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita en la empresa piramidal Generación Zoe. Desde la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, Cositorto le pidió al presidente electo Javier Milei que tenga la “amabilidad” de indultarlo ya que “no cometió ningún delito y está detenido injustamente”.

Mientras espera que la fiscal de la causa, Juliana Companys, eleve la causa a juicio, Cositorto reclama por su libertad. En el mensaje, le pide a Milei que revea su situación antes del 4 de abril de 2024, cuando se cumplen exactamente dos años de su detención.

“Lo único que te pido es que el 4 de abril del 2024 tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence la prisión preventiva, algo incluso declarado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”, expresó en un mensaje grabado desde el penal donde se encuentra detenido.

“No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito”, afirmó además el acusado en declaraciones a radio El Mundo 1070 AM. Además, insistió en su petición de indulto y señaló que, de otorgársele, se pondrá a disposición ad honorem en el área que Milei determine. “Y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar”, aseveró Cositorto.

Detención de Leonardo Cositorto

Por otra parte, su abogado, Guillermo Dragotto, salió a explicar que el pedido de Cositorto no es posible de aplicar, ya que el Presidente de la Nación solo tiene la facultad de indultar a personas condenadas por causas federales, no a alguien detenido con prisión preventiva. “Por el momento, el indulto no es un pedido formal, porque procesalmente no corresponde, es una queja a la prisión preventiva excesiva, no solo de él sino de muchas personas en Córdoba”, explicó, en diálogo con radio Mitre.

Además, el letrado, que trabajó en la defensa de Cositorto junto a Francisco Oneto -quien fuera candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires junto a Carolina Píparo-, indicó que el reclamo “es para que se cumplan las leyes sobre los derechos humanos que parecen estar olvidados hace mucho en Argentina”.

