El peronismo activa a sus principales protagonistas, que aún no volvieron a reunirse

La reunión del 12 de agosto, que puso bajo un mismo techo a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, con el objetivo de unificar posiciones alrededor de la permanencia de las elecciones PASO, no tuvo aún una nueva edición, aunque dejó buenas señales dentro de una interna de largo aliento. El gobernador bonaerense, el diputado nacional y el exministro de Economía, por el momento, eligieron continuar con sus movimientos por separado y, durante la semana que pasó, así lo demostraron en distintas actividades junto a la tropa propia.

Hace poco más de dos semanas, Kicillof, Kirchner y Massa concurrieron a un encuentro organizado por los jefes de los bloques legislativos del peronismo en el Congreso (Germán Martínez y José Mayans), en el que, junto con gobernadores kirchneristas, cerraron filas alrededor del mantenimiento de las PASO, en contra de los deseos del Gobierno, que busca eliminarlas.

“Hay charlas bilaterales, pero no hubo ninguna reunión más. Axel habla con todos”, dijo a LA NACION una fuente cercana al gobernador bonaerense. En ese encuentro pasado hubo “muy buen clima”, recordó un dirigente de diálogo permanente con el mandatario provincial.

Kicillof, el jueves, en el Encuentro Federal por el Derecho al Futuro, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA @Kicillofok

Sin repetir el encuentro con el resto de los referentes peronistas, Kicillof tuvo en los últimos días actividades políticas propias, con su línea interna, el Movimiento Derecho al Futuro. El jueves, cerró un encuentro del Centro de Estudios Derecho al Futuro, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. “El gran desafío es construir un proyecto de país que fortalezca nuestra soberanía. Frente a quienes dicen que no hay alternativa, tenemos la obligación impostergable de construir una propuesta viable, real, que convoque, entusiasme e incluya”, les dijo Kicillof a sus simpatizantes. El 19 de septiembre, encabezará un Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro, en la sede Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

“No existieron más reuniones. La dinámica será juntarse cuando puedan. La reunión ha sido positiva y el resultado está a la vista”, sostuvo un hombre del campamento de Cristina y Máximo Kirchner. El diputado también mantuvo la agenda propia tras el encuentro. La semana que pasó, fue protagonista de una reunión con intendentes de la denominada “liga” de jefes comunales peronistas, en Merlo.

Máximo Kirchner, en julio, en el distrito de Carmen de Areco, gobernado por La Cámpora

El líder de la agrupación La Cámpora reunió, el jueves, a Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Gastón Granados (Ezeiza), Juan Pablo García (Dolores), Marisa Fassi (Cañuelas), Federico De Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Esteban Sanzio (Baradero), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Federico Otermín (Lomas de Zamora).

Solidaridad con Cristina

“Coincidieron en la importancia de que el peronismo pueda representar una alternativa nacional”, subrayaron tras ese encuentro en un comunicado los intendentes, que se solidarizaron con Cristina y respaldaron la estrategia de su defensa de recurrir a Naciones Unidas para cuestionar su condena.

Massa, el martes, en Rosario Gentileza Rosario3

Massa, en tanto, reapareció el martes en Rosario, durante la presentación de un libro del diputado nacional Diego Giuliano, para señalar que “lo más importante es la unidad”. Compartió ese encuentro con Germán Martínez, entre otros dirigentes. Los días previos, Massa había sido noticia por su viaje a Barbados, junto a su esposa, Malena Galmarini, y un grupo de amigos, a bordo de un avión privado propiedad del empresario Francisco De Narváez.

“Que hayan estado todos en esa reunión [por el encuentro del 12 de agosto] ya es un montón, como también que haya voluntad de ir a una primaria. Quedaron en volver a charlar”, indicó a LA NACION un dirigente massista bien informado, que consideró que “la caída de [Javier] Milei en imagen” y “los incumplimientos del Gobierno” a los mandatarios provinciales facilitaron el diálogo peronista. El Frente Renovador activó recorridas por sección electoral en la provincia de Buenos Aires.