El peronismo bonaerense denunció “manejos espurios” en la Justicia y llamó a movilizar contra la “proscripción” de Cristina

escuchar

LA PLATA.- El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que preside Máximo Kirchner, criticó al Poder Judicial luego de que se difundieran hoy los fundamentos del fallo en que se condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“En el día de la fecha - luego de más de cuatro meses de conocida la sentencia - los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso publicaron los fundamentos de una sentencia que ya estaba escrita mucho antes de darse a conocer. Una sentencia de millones de palabras, ninguna prueba contundente y un solo renglón como objetivo: evitar una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público”, dijo el partido que se movilizará el sábado a favor de su líder, en Avellaneda.

El PJ bonaerense llamó a movilizar el sábado en Avellaneda.

“La República Argentina merece un servicio de justicia que funcione. En estos 40 años de democracia, el Poder Judicial es el que menos avances ha producido en su propia democratización. Todos y todas podemos dar cuenta que se trata de un poder oscuro, poco afecto a las prácticas de transparencia y con manejos espurios con sectores empresariales y mediáticos”, afirmó el partido que representa a los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires.

Máximo Kirchner en el Congreso del PJ bonaerense.

Y fue más allá: “Volvemos a expresar nuestra solidaridad con la compañera Cristina Fernández de Kirchner y convocamos a quienes sientan como propia la reivindicación de la democracia a manifestarse para que se acabe el intento de proscripción de un espacio y una dirigente política”.

Los argumentos

El partido que tiene sede en La Plata expresó en un comunicado difundido esta noche: “No estamos frente a una condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner. Estamos frente a la impugnación judicial de sus políticas. Estamos frente a un intento gravísimo, por parte de uno de los poderes del Estado, de demarcar una línea respecto de cuáles candidatos y espacios políticos son legítimamente democráticos y cuáles no, cuáles pueden ser electos en comicios libres y cuáles no. Este hecho, en el año que nuestro país cumple 40 años ininterrumpidos de democracia, no puede ni debe ser soslayado”.

A pocas horas de que se conocieran los detalles de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa vialidad el partido que es el principal resorte político del Frente de Todos dio su versión sobre los sucesos que entiende como “proscripción” a su líder.

Máximo Kirchner, ayer, en la Residencia de la Legislatura bonaerense, con consejeros del PJ provincial La Cámpora

El documento señala que “a lo largo de la historia, a nuestro espacio político le tocó ganar y perder elecciones. Supimos mantener la dignidad, escuchar el mensaje de las urnas y reformular nuestra propuesta política y electoral atento a las demandas de la sociedad. En 2019, la sociedad argentina le dijo basta al modelo que propuso - y resultó en un fracaso absoluto - Mauricio Macri. El expresidente no pudo ser reelecto pese a contar con el apoyo y los recursos del Fondo Monetario Internacional, la gran mayoría de los medios de comunicación del país, con el Grupo Clarín y Telecom a la cabeza, las principales organizaciones de representación empresaria, los servicios de inteligencia y una gran parte del Poder Judicial. El expresidente y sus entonces mentores tienen que entender que todas las disputas tienen que darse dentro del marco de las reglas de juego de la república y la democracia”.

Y después completaron: “No van a poder resolver con un fallo, por más páginas que le agreguen, lo que no pudieron hacer gobernando la Argentina . Condenaron a la compañera Cristina Fernández de Kirchner los mismos integrantes de los poderes que en cuatro años condenaron a la Argentina al brutal endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, a la pérdida de puestos de trabajo y el sometimiento a políticas que ya fracasaron en nuestro país”.

De este modo se equiparó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Nación con los representantes del Poder Ejecutivo que gobernaron la Argentina entre 2015 y 2019.

“Más que una condena estamos frente a un mensaje a los dirigentes que representan a quienes trabajan, a quienes estudian, a quienes producen e invierten en nuestro país. El mensaje es simple: quienes se atreven a desafiar el orden establecido, quienes creen que se puede transformar la Argentina, tienen que entender que el costo se paga con la vida personal y de la familia. Por eso no importa el estado de derecho, no importan las pruebas, no importa la culpabilidad o inocencia de los imputados. Importa que el mensaje quede claro”, aseguró el PJ bonaerense.