Manuel Adorni: noventa días de idas y vueltas y contradicciones, sin presentar su declaración jurada ante la Justicia

Pasaron más de 90 días desde aquel 8 de marzo, cuando la vida política y personal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio un vuelco de manera drástica. Desde que se supo que su esposa, Bettina Angeletti, había formado parte de la delegación oficial que acompañó al presidente Javier Milei a la Argentina Week en Nueva York, el ministro coordinador intentó, con éxito dispar, explicar su crecimiento patrimonial, incurriendo en contradicciones, y sin cumplir hasta hoy su promesa de presentar su declaración jurada de bienes ante la Ofincia Anticorrupción (OA), mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenía el pasaje comprado para el 26 de febrero. Después hubo un cambio en el viaje, yo pasaba por Miami y quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó”, dijo Adorni en sus primeras explicaciones sobre el viaje que inició la polémica.

El incómodo momento en la conferencia de Adorni, Caputo y Monteoliva

Nunca quedó claro quién había invitado a Angeletti al viaje, ya que, como recuerda Chequeado.com, la utilización de aviones oficiales para familiares de funcionarios fue prohibida por el propio Gobierno en agosto de 2024, y anunciada por Adorni en su carácter de portavoz de la gestión libertaria. “De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública”, advirtió el entonces vocero, en referencia a episodios ocurridos durante el kirchnerismo, pero que también se aplican en su caso.

El segundo eje de la polémica fue el viaje en jet privado a Punta del Este, durante el feriado del Carnaval, con su familia y el empresario periodístico Marcelo Grandio, revelado el 9 de marzo por Carlos Pagni en LN+.

Cuando se conoció la noticia, Adorni afirmó que había pagado el “proporcional” del vuelo, es decir, su pasaje y el de su grupo familiar, pero Agustín Issin Hansen, el piloto que facturó el viaje de regreso, y Vanesa Tossi, su secretaria, afirmaron ante la Justicia que fue Grandio quien lo pagó, y que tanto Adorni como su familia fueron invitados. “Apenas sos un periodista, no sos un juez; vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero”, le contestó Adorni al periodista Jonatan Heguier, de El Destape, cuando lo consultó por el viaje, que podría encuadrarse en el delito de dádivas, y los contratos que unían a Grandio con la televisión pública.

La compra, en noviembre de 2024, de la casa en el country Golf Club Indio Cua, a nombre de su esposa, también generó revuelo. En principio, la casa no figuraba en el apartado correspondiente de la pasada declaración jurada, con fecha del 4 de agosto de 2025. Adorni lo incorporó este año, una vez desatado el escándalo, según informó este diario.

Cuando le tocó declarar en la Justicia, el contratista Matías Tabar afirmó que realizó refacciones en la casa del country y recibió de Adorni US$245.000 en efectivo, incluida la instalación de una cascada que motivó críticas en las redes sociales. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar, parece que hay que explicar lo obvio”, contestó Adorni a una pregunta de LA NACION, en la conferencia de prensa del 25 de marzo, aunque la propia compra de la casa, según fuentes judiciales, no figuraba en su declaración original y tampoco las costosas refacciones reconocidas por Tabar. Desde el Gobierno y el oficialismo dejaron trascender que demandarían a Tabar por falso testimonio.

En aquella conferencia, Adorni también reconoció que vivía en un departamento en Caballito, adquirido en noviembre de 2025 por un total de US$230.000, a pesar de cobrar un sueldo de funcionario de poco más de $3 millones, hasta principios de este año, cuando su sueldo subió hasta los $7 millones.

"Adorni no se va ni en pedo": Milei defendió contundentemente al jefe de Gabinete

Para comprar la casa de country los Adorni pagaron US$20.000 en efectivo y accedieron a US$100.000 a través de una hipoteca con intereses que le facilitaron dos mujeres ligadas a la Policía Federal (una de ellas jubilada), que declararon en Tribunales haber cobrado US$30.000 de esa deuda, que vence en noviembre. A eso se suman los US$245.000 que dijo haber cobrado Tabar.

Por el departamento de Caballito, los Adorni abonaron otros US$30.000 en efectivo, más una hipoteca por US$200.000 sin intereses que le facilitaron dos jubiladas, que también vence en noviembre. El hijo de una de ellas, Pablo Martín Feijoo, declaró en Comodoro Py que, aparte, Adorni le debe otros US$65.000 por esa operación.

“No tengo nada que esconder”, dijo Adorni en sus primeras apariciones públicas luego de estallado el escándalo. Dos meses después, el 7 de mayo, fue la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, quien le pidió públicamente y en una reunión de gabinete que presente su declaración jurada.

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió Bullrich.

Ante el silencio de Adorni, Bullrich presentó días después su propia declaración jurada, dejando aún más expuesto al ministro coordinador. Lo defendió públicamente el propio presidente Javier Milei. “Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse [en referencia a la declaración jurada de bienes]”, sostuvo el Presidente en una entrevista a América 24, aunque más de un mes después, Adorni aún no había presentado sus papeles ante la Justicia, trámite que según fuentes oficiales cumpliría en las próximas horas, luego de acogerse el régimen simplificado de Ganancias que habilitó la ley de inocencia fiscal.