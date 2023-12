escuchar

La nueva etapa del peronismo como fuerza de oposición contra el gobierno de Javier Milei deja entrever, como una de las pocas certezas de ese proceso de conversión, que la renovación interna se impondrá como temática central . Los principales apuntados son el presidente Alberto Fernández y el diputado Máximo Kirchner, que presiden el Partido Justicialista a nivel nacional y bonaerense. Esos liderazgos aparecen en duda y hasta envueltos en un pedido de renuncia, pero los plazos para que la estructura se modifique no están claros. En el mismo escenario aparece el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como el dirigente señalado como potencial líder de un peronismo en la trinchera, pero las señales en ese sentido escasean y sobran las dudas de que se calce ese traje.

“Tenemos que hacer autocrítica, que no sea sobreactuada y sin lastimarnos. Llegar a una síntesis y no cometer errores. Después, viene la etapa de la renovación partidaria. Máximo es partidario de la renovación. Yo no soy partidario de anticipar [el recambio de autoridades, que tienen mandato hasta 2025]. Si Alberto se va a vivir a España, es difícil. Si bien no hay acefalía, amerita que haya elecciones ”, diagnosticó un dirigente del peronismo bonaerense en diálogo con LA NACION. Y añadió: “ Todo termina en una nueva elección, pero hoy no se puede salir a hacer una elección de un partido ”.

Un intendente del conurbano que ya planificó recortes en su distrito para enfrentar la sangría de recursos que vislumbra en la era Milei, apostó también por la renovación del peronismo, al menos desde sus autoridades. “ Alberto no se da por notificado. Dice no ser responsable de la derrota y que se va a España . No está previsto qué pasa si el presidente del partido vive en el exterior. Máximo está abroquelado sobre el sillón. Mandó a hacer silencio. Él dice que no gobernó y tampoco se considera responsable ”, reprochó el jefe comunal. En el PJ nacional, la primera en la línea sucesoria de Fernández es Cristina Álvarez Rodríguez (ministra de Gobierno bonaerense); en el PJ bonaerense, la primera vicepresidencia está a cargo de Verónica Magario (vicegobernadora bonaerense).

Kicillof, el lunes pasado, con intendentes de Unión por la Patria, en la Casa de Gobierno provincial

Como consecuencia de la derrota electoral de Unión por la Patria, la semana pasada resurgió un cortocircuito que ya lleva tres años entre Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, y Máximo Kirchner, por la conducción del PJ bonaerense. Gray pidió la renuncia a la presidencia partidaria del jefe de La Cámpora y también la de Fernández, a la presidencia del PJ nacional.

Máximo Kirchner no se pronunció, pero Fernández ya admitió que el peronismo necesita renovarse y entrar en una fase de “reconfiguración”, como señaló el jueves a la radio Urbana Play.

En el ámbito bonaerense, un intendente que considera “aislado” a Gray coincidió en cuestionar a Máximo Kirchner, cuyo círculo cercano mantiene el hermetismo como dogma postelectoral. “Tiene que cambiar todo, pero no hay que salir a decirlo públicamente. Máximo Kirchner se tiene que dar cuenta de que participó de un proceso que fracasó y dar un paso al costado ”, indicó la fuente.

Fernando Gray, quien pidió las renuncias de Alberto Fernández y Máximo Kirchner al PJ, en el Museo Histórico La Campana, de El Jagüel Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Kicillof, al lograr la reelección como gobernador, quedó bajo las miradas del peronismo bonaerense como la nueva referencia, aunque en su entorno subrayaron que no trabaja sobre esa posibilidad. “ No es un tema del que Axel se esté ocupando en este momento. Sentimos como una desconexión sideral con el pueblo ponerse a definir liderazgos ”, remarcó a LA NACION una fuente de contacto diario con el gobernador.

“Es raro Axel para construir políticamente. Tiene las condiciones para ser el líder, pero tiene que querer”, definió un jefe comunal que consideró que deben armar una “resistencia al camporismo, para apoyar a Axel, si él quiere”. Un colega suyo sostuvo: “Axel tiene que gobernar la provincia. Hay que cuidarlo, no va a ser fácil sin el apoyo del gobierno nacional”.

El lunes, el mandatario provincial convocó a los 84 intendentes de Unión por la Patria a una reunión en la Casa de Gobierno, en La Plata, de la que no participó Máximo Kirchner. Según pudo confirmar LA NACION de fuentes presentes en el encuentro, la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, hizo uso de la palabra y planteó que en la cumbre debía estar también sentado el titular del PJ bonaerense. La jefa comunal quilmeña considera que Kicillof debe “cuidar la fuerza, convocar y sostener la unidad”, explicaron fuentes municipales, motivo por el cual opinó que Máximo Kirchner tendría que haber sido de la partida. “No quiere que sean amigos; quiere que preserven el capital político y la unidad”, agregaron las mismas fuentes.

Al referirse a la reunión que encabezó Kicillof el lunes pasado, un intendente del Gran Buenos Aires destacó: “Hizo la reunión él solo con los intendentes. Es un gesto. La última la habíamos hecho con [Sergio] Massa”.

En la provincia de Buenos Aires, el peronismo suele tener, durante el mes de enero, una reunión en Santa Teresita. Algunos miran recién ese momento como una posibilidad de reencuentro partidario para debatir la próxima etapa.

Más allá de las cuestiones de la conducción partidaria nacional y provincial, en ámbitos como el Congreso y los grupos de gobernadores también se mira al peronismo en reconfiguración. Un dirigente de la Cámara de Diputados desestimó que se puedan dar acercamientos hacia La Libertad Avanza de legisladores identificados con Unión por la Patria, aunque no descartó movimientos como los armados de bloques de diputados provinciales que salgan de esa bancada y adopten un perfil dialoguista con el nuevo gobierno. Además, opinó que los gobernadores peronistas “se van a mover en función de su necesidad”, por lo que “van a apoyar y a pedir”.