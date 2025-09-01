El peronismo encara el final de la campaña bonaerense con recorridas, spots y apariciones de sus referentes

La última semana de campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del próximo domingo encontrará al peronismo sin un acto central de cierre. Las apuestas serán locales, focalizadas en algunos distritos y secciones, y con una renovada presencia de los referentes. Además del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se enfocará en el conurbano y en el Gran La Plata, Sergio Massa y Cristina Kirchner también activaron el modo proselitista en los últimos días.

Sin un acto de cierre con todos los candidatos y los principales líderes de Fuerza Patria, Kicillof tendrá “recorridas por el conurbano y pequeños actos en distintos lugares”, informó a LA NACION una fuente cercana al gobernador. Su actividad, según indicó la misma fuente, se concentrará esta semana en el conurbano (secciones primera y tercera) y el Gran La Plata (sección octava). El último días de campaña, según el cronograma electoral bonaerense, es el jueves.

En las secciones del interior no se prevén actos de cierre seccional, aunque algunos intendentes harán los propios en sus distritos, como el caso de Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez, en la sexta sección, que lleva una lista propia a nivel municipal para enfrentarse a la nómina local de Fuerza Patria, liderada por La Cámpora.

Kicillof, de campaña por Almirante Brown, el viernes Nicolas Aboaf

Este lunes, Kicillof estará en Florencio Varela, para cerrar un plenario del Movimiento Evita, agrupación que lo respalda, aunque también tiene una porción alineada con Cristina. “La militancia del Movimiento Evita de la provincia de Buenos Aires se reúne para sumar fuerzas de cara a los últimos días de campaña. Esperamos las palabras del gobernador, quien se puso a la cabeza de la construcción de una alternativa para derrotar a Milei mientras defendemos la producción, y el trabajo bonaerense”, convocó Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo provincial y uno de los referentes del Movimiento Evita. El acto se hará en en la Sociedad de Fomento Gobernador Monteverde, desde las 13.

El martes, el gobernador continuará con sus presencias en el conurbano. Irá al distrito de San Martín, donde el peronismo prevé cerrar la campaña de la primera sección electoral, con Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura provincial que es el primer candidato a senador de Fuerza Patria por esa región. A partir de las las 17, en el Centro Miguelete, será una actividad con el Día de la Industria como consigna convocante. El resto de la semana de Kicillof está en definiciones.

San Martín fue uno de los distritos que visitó esta semana Sergio Massa, quien activó el proselitismo en los últimos días con recorridas por el conurbano y el interior provincial. En San Martín (de donde es oriundo), Massa se mostró con Katopodis, como parte de un raid de campaña que también lo llevó a Junín, Baradero y a San Vicente, tres distritos en los que apoyó a los postulantes de su tropa del Frente Renovador.

Massa, el viernes, en Junín Frente Renovador

En Junín, Massa estuvo con Valeria Arata, que fue diputada provincial, es parte del Frente Renovador y va de segunda candidata a senadora provincial por la cuarta sección. Recorrió una obra de viviendas del Plan Procrear que está paralizada. En Baradero, se mostró con el massista Carlos Puglelli (tercero en la lista de diputados por la segunda sección, exintendente de San Andrés de Giles). En San Vicente, junto al intendente Niciolás Mantegazza (cristinista, parte del grupo de los intendentes que lideraba Martín Insaurralde), Massa estuvo con Ayelén Rasquetti (diputada provincial y quinta candidata al mismo cargo por la tercera sección) y Roberto Vázquez (décimo postulante).

Massa difundió desde sus redes sociales un spot de campaña de Fuerza Patria que se cierra con imágenes suyas, de Kicillof y de Cristina Kirchner. “Quedan siete días para sumar más fuerza”, se alienta en ese envío.

Empieza una semana para sumar mas fuerzas. La de las PyMEs, la de los jóvenes, la de los jubilados, la de las familias y los trabajadores. Sumar fuerzas para mostrar que hay otro camino. pic.twitter.com/CKkpkklITY — Sergio Massa (@SergioMassa) August 31, 2025

También Cristina Kirchner retomó sus apariciones a través de mensajes de audio desde su prisión domiciliaria en la calle San José 1111, del barrio porteño de Constitución. Le envió un mensaje a Fernanda Raverta, la dirigente de La Cámpora y extitular de la Anses que encabeza la nómina de Fuerza Patria en la quinta sección electoral como candidata a senadora. Raverta encabezó el Festival Fuerza Patria, en el Club de Empleados de la Administración General de Puertos, en la zona portuaria de Mar del Plata, donde se difundió el mensaje de la expresidenta, quien criticó a Milei y reclamó, como en otras ocasiones, “volver a ser militantes políticos y no solamente militantes electorales”.