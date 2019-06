El peronismo K lo recibió con frialdad, pero confía en acordar

Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

Ningún representante del espacio reaccionó al documento de Massa; ven cerca una alianza

Lucrecia Bullrich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2019

No hubo reacciones. Ni las habrá en las próximas horas, aunque la negociación está avanzada y hay confianza en que llegue a buen puerto. Todo eso cuando solo restan cuatro días para el cierre de la inscripción de alianzas y frentes electorales.

Ningún representante del kirchnerismo respondió, ni en público ni fuera de micrófono, al documento que Sergio Massa publicó ayer, en el que pidió conformar una "coalición" para vencer a Mauricio Macri , a quien además acusó de haber "fracasado".

El silencio no es un indicador de tensión ni de malestar. Es todo lo contrario. Según pudo saber LA NACION de dos dirigentes que están al tanto de la negociación que tiene a Massa y a Máximo Kirchner como protagonistas.

Aunque parte de la apuesta de Massa con el movimiento de ayer fue que alguna voz del kirchnerismo acusara recibo, eso no va a ocurrir. Sí seguirán las conversaciones en busca de un acuerdo por el que el jefe del Frente Renovador se integre al proyecto que tiene a Alberto Fernández y Cristina Kirchner como candidatos para las elecciones del 27 de octubre.

"Nadie va a salir a contestarle, sería subirle el precio en plena negociación", razonó ante LA NACION un hombre del conurbano que tiene varios cierres de listas en su haber y conoce bien al tigrense. "Lo de hoy [por la publicación del documento ayer] es un típico paso de ballet de Sergio, es una de las formas que tiene de hacerse valer y es lógico que la use", completó.

Máximo, en público

De hecho, Máximo Kirchner se mostró ayer en público y nada dijo, ni directa ni indirectamente, sobre Massa o sobre las negociaciones para integrarlo al espacio kirchnerista, al que ya emigraron varios de sus exsocios.

El diputado y jefe de La Cámpora encabezó ayer el cierre del plenario de la Juventud Peronista, que se hizo en Ituzaingó. Su discurso estuvo casi exclusivamente dedicado a cuestionar al Gobierno, sus "políticas de ajuste" y el acuerdo con el FMI. Ni una sola palabra dirigida al exintendente de Tigre, a su documento o a su propuesta de "coalición opositora".

Sin embargo, desde el kirchnerismo dan a entender que la negociación está "avanzada" y no ocultan la confianza en que finalmente haya acuerdo para que Massa se sume al espacio.

Aunque los detalles se guardan celosamente, sí trascendió, desde ambos lados de la mesa, que Massa pretende lugares en las listas de candidatos a diputados nacionales y seccionales de la provincia de Buenos Aires.

También quiere apoyo para la candidatura de Malena Galmarini, su mujer, que planea ser candidata a intendenta de Tigre. El actual jefe comunal es Julio Zamora, un peronista al que Massa eligió como sucesor en 2013, pero que fue de los primeros en dejar las filas del massismo para apoyar la candidatura de Alberto Fernández.

Cerca de la fórmula Fernández-Fernández, además de resaltar que la negociación para reincorporarse al kirchnerismo "está muy encaminada" (algunos dicen "casi cerrada"), razonan que Massa ya no tiene otra opción. "Alternativa Federal ya casi no existe y la opción Vidal no va para ningún lado", resumió ante LA NACION otro dirigente al tanto de las tratativas.

La segunda parte del razonamiento tiene que ver con el fracaso del plan que hace una semana impulsó el Gobierno para que Massa y Juan Manuel Urtubey puedan llevar a la gobernadora bonaerense como candidata a gobernadora en sus boletas, es decir, permitir las colectoras que históricamente denostó.

Esa estrategia, razonan en el kirchnerismo, quedó sepultada, para Massa al menos, después de las duras críticas que ayer le dedicó a Macri en su documento. Y no solo por eso, sino también, y sobre todo, porque las segundas y terceras líneas del Frente Renovador ya emigraron, o están amenazando con hacerlo, al kirchnerismo. "Abajo, a Sergio ya no le queda nada", grafican.