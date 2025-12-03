Echaron a un funcionario de Kicillof por pedir la renuncia de Cristina Kirchner al PJ

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, despidió a un funcionario de su cartera luego de que éste solicitara la renuncia de la expresidenta Cristina Kirchner al Partido Justicialista (PJ). La medida fue anunciada por el propio ministro en su cuenta de X, en donde apuntó contra los “librepensadores inorgánicos" y aseguró que la decisión no contaba con su aval.

“He solicitado la renuncia de Eduardo Felipe Vallese a su cargo de asesor en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, luego de que tomara la decisión inconsulta de pedir al Juzgado Nacional con Competencia Electoral, a cargo de Servini de Cubría, la renuncia de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ Nacional", escribió este martes.

Y añadió: “Más allá de la eventual legitimidad de su accionar como afiliado al PJ, su intervención no cuenta con mi aval, por lo que dejará inmediatamente su función en el ministerio que conduzco. Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos“.

“La gran mayoría de los peronistas no avalamos la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real. La sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías, y la oligarquía jamás se lo perdonará“, criticó Correa.

Vallese -hijo de Felipe Vallese, obrero metalúrgico y miembro de la Juventud Peronista, considerado el primer desaparecido- había pedido, ante el Juzgado Nacional con Competencia Electoral a cargo de la jueza María Servini, que la exmandataria dejara la presidencia del partido que se enfrenta a las fracturas en el Congreso.

La tensión entre Kicillof y Cristina

Hace pocas semanas, en un documento de cuatro hojas, diez ítems y una posdata, la expresidenta Cristina Kirchner analizó la derrota del peronismo en las elecciones y habló del “error político” que cometió el gobernador Axel Kicillof por desdoblar la elección, que señaló que ella ya había advertido de antemano.

A los compañeros y compañeras militantes:



En primer lugar quiero dar un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país en nombre del peronismo para estas elecciones.



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 31, 2025

La expresidenta sostuvo que la decisión de Kicillof de separar la elección provincial de la nacional fue un error estratégico clave. En un documento dirigido a “los compañeros y compañeras militantes”, repasó los resultados electorales y señaló que todos los gobernadores peronistas ganaron en sus respectivas provincias: “La excepción de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”.

La crítica de la exmandataria se centró en la decisión del gobernador bonaerense de separar la elección provincial de la nacional. Según precisó, esta medida dividió los esfuerzos y permitió que la oposición se reagrupara. “Ante la decisión del gobernador de desdoblar la elección provincial, como presidenta del PJ nacional instruí a nuestra fuerza política en la Legislatura bonaerense a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez PARA NO DIVIDIR LOS ESFUERZOS EN DOS ELECCIONES SEPARADAS POR APENAS 49 DÍAS”, escribió.