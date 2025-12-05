El Gobierno siembra dudas sobre si autorizará la nueva deuda que quiere tomar Kicillof por más de $3500 millones

El gobierno de Javier Milei siembra dudas por estas horas sobre si autorizará al gobernador Axel Kicillof a tomar una nueva deuda por US$3685 millones, que ya le autorizó el Poder Legislativo bonaerense esta semana.

La gestión nacional debe darle el aval a la administración de la Provincia para que pueda hacer esta colocación, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, que tiene a su cargo otorgar o no esa autorización, no confirmó esta mañana que vaya a hacerlo.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo hoy a LA NACION que sería un “escándalo” que le denegaran a la provincia la posibilidad de endeudarse y advirtió que si eso ocurre, lo van a denunciar.

Consultado esta mañana en A24, sobre si le darán al gobierno de Kicillof la autorización, Caputo se limitó a decir: “Hay una ley, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene desde 2004, en la que las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, con lo cual técnicamente lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación".

Además, recordó que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, viene desde hace meses “repitiéndole” a los gobernadores que se tienen que adecuar a esa legislación.

Anoche, el diputado nacional Sebastián Pareja, armador en la Provincia de la secretaria general, Karina Milei, dijo directamente que el Presidente iba a rechazar el endeudamiento de Kicillof. “Nosotros estamos proponiendo, en virtud de lo que está pasando en el país, un cambio de era y para eso estamos poniendo reglas claras sobre la mesa. Milei no lo va a acompañar”, dijo Pareja en LN+, en alusión al endeudamiento.

Minutos después, en TN, se refirió puntualmente a la parte de la deuda que quiere tomar Kicillof y que no está destinada a financiar deuda anterior, sino que va a girarse a los municipios: “Bajo ningún concepto [el Gobierno la va a autorizar], bajo ningún punto de vista”.

En las últimas horas, Milei celebró que los representantes de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura provincial se hayan opuesto al financiamiento que pidió el gobernador y que incluyó, en el marco de la negociación, aumentar de ocho a 14 los cargos en el Banco Provincia y flexibilizar el reparto de recursos a los municipios.

“Kicillof logró aprobar a las 3 de la mañana un endeudamiento de casi US$3700 millones para financiar su campaña presidencial. Lo hizo subastando el Banco Provincia entre quienes lo apoyen. Nosotros desde LLA obviamente votamos en contra”, escribió el jefe de bloque de LLA en la Cámara de Diputados provincial, Agustín Romo.

Milei, por su parte, lo arengó: “Kirchnerismo de manual. Excelente Agustín Romo poniéndole los puntos a la política delincuencial que se implementa desde PBA”.

KIRCHNERISMO DE MANUAL

Excelente @agustinromm poniéndole los puntos a la política delincuencial que se implementa desde PBA.

Fin. https://t.co/0ZbxsIkzU4 — Javier Milei (@JMilei) December 4, 2025

En una doble jornada de sesiones de madrugada, el jueves Kicillof consiguió el endeudamiento con el apoyo de diputados y senadores kirchneristas y también de Pro, la UCR y la Coalición Cívica. Tambien, de exintegrantes de LLA que abandonaron la conducción de Romo y migraron a otros espacios que ya colaboraron con la gestión provincial en otras oportunidades.