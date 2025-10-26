El peronismo llega al test electoral envalentonado y tras una campaña en la que buscó aprovechar los traspiés de Milei

Las elecciones de hoy representan una esperanza de triunfo en el interior del Partido Justicialista. A la fortaleza que suele construir en la provincia de Buenos Aires, con su apoyo principal en el conurbano, quiere sumar victorias en jurisdicciones más esquivas, como Santa Fe, hasta alcanzar unos 12 triunfos, según informaron a LA NACION fuentes del peronismo en las distintas regiones del país.

Sin comando unificado y con la interna entre los leales a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof contenida, la campaña en la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país, fue de baja intensidad.

Las provincias que el peronismo cuenta en su bolsa de victorias seguras o probables son Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Formosa, La Pampa, San Luis (con el PJ de Alberto Rodríguez Saá bien posicionado, a diferencia de la lista kirchnerista provincial), Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Las derrotas que prevé están en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Salta, Misiones, Corrientes, San Juan y Jujuy. Los comicios de Santa Cruz y Neuquén aparecen como apuestas de paridad para los pronósticos justicialistas.

Los traspiés del oficialismo -sobre todo, el escándalo provocado por los nexos del excandidato libertario José Luis Espert con un acusado de narcotráfico- le permitió al peronismo en Buenos Aires una campaña que careció de la efusividad de otras y, al mismo tiempo, tal como admiten en reserva dentro del peronismo, disimuló la falta de un comando unificado para el proselitismo.

El último antecedente electoral es de victoria para el peronismo, en las elecciones de Buenos Aires del 7 de septiembre, en las que se impuso a La Libertad Avanza por 13,5 puntos porcentuales. Pero el justicialismo no vence en una elección nacional de medio término en la provincia de Buenos Aires desde el año 2005, cuando Cristina Kirchner fue candidata a senadora nacional y superó a Hilda “Chiche” Duhalde.

Cristina Kirchner y Juan Manuel Urtubey, en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria X Urtubey

La interna entre Cristina y Kicillof no tuvo picos de exposición durante la campaña para estas elecciones y se mantuvo por debajo de los radares. El gobernador visitó a la expresidenta en su prisión domiciliaria en el departamento de la calle San José 1111, del barrio porteño de Constitución, aunque no trascendieron detalles ni fotos del encuentro.

Concretar esa cumbre era un reclamo interno que recibía. Kicillof también peregrinó hacia Constitución el 17 de octubre, por el Día de la Lealtad Peronista. El cierre de campaña bonaerense, en San Martín, el jueves, aglutinó al massismo, al kicillofismo, y a los aliados de Juan Grabois, con una presencia testimonial de La Cámpora (el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, estuvo entre los asistentes).

La lectura del resultado de las elecciones tendrá una interpretación para la interna en la que pulsean kicillofistas y cristinistas. El turno electoral bonaerense, desdoblado por Kicillof, dejó bien parado al gobernador. El búnker principal de Fuerza Patria estará en La Plata.

En las 12 provincias que el peronismo cree que puede ganar, hay 43 bancas en juego (entre diputados y senadores). En Buenos Aires, provincia por la que se elegirán 35 diputados, el peronismo renueva 15 escaños (del actual bloque Unión por la Patria). En las diez jurisdicciones en las que espera derrotas, los lugares que se renovarán son 63, contabilizando las dos cámaras del Congreso Nacional. En la Capital Federal, uno de los distritos adversos para el PJ, se elegirán tres senadores y 13 diputados (el PJ pone en juego una banca en la Cámara alta y tres en la Cámara baja).

Capitanich, candidato a senador, en el cierre de campaña, en el Club Central Norte, en Resistencia PJ Chaco

Entre los principales dirigentes del peronismo que son candidatos están el excanciller kirchnerista Jorge Taiana y el dirigente social Grabois (candidatos a diputados por Buenos Aires); el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo (candidato a diputado); el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich (candidato a senador por Chaco); los senadores Mariano Recalde y José “Pichón” Neder (candidatos a senadores por la ciudad de Buenos Aires y por Santiago del Estero); el exministro de Defensa Agustín Rossi (candidato a diputado por Santa Fe), y el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey (candidato a senador por Salta).

Fuerza Patria estará presente con esa denominación en 13 provincias: Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego. En las restantes 11, competirá bajo nombres de alianzas similares. La semana pasada, el PJ se presentó ante la Cámara Nacional Electoral para pedir que los resultados que difunda el Gobierno sean solo por distrito y no se informe un consolidado total del país. La Cámara avaló ese planteo que formalizaron los apoderados del peronismo el lunes pasado.