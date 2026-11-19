A una semana de que se agote el plazo para tratar el proyecto que busca prevenir la ludopatía, el bloque peronista en el Senado exigió su tratamiento inmediato durante la sesión de esta tarde. Si bien el pedido resultó rechazado, forzó a que el oficialismo aceptara introducirlo en el temario de la próxima sesión, la semana que viene.

También expuso las contradicciones dentro del oficialismo: algunos referentes libertarios votaron en contra, incluida la jefa del bloque, Patricia Bullrich, pese a que habían exigido que el tema avance en sus redes sociales.

La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos.



Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2026

La moción requirió el respaldo de dos tercios de los senadores presentes para habilitar el tratamiento sin dictamen de comisión. Resultó rechazada por 40 votos en contra y 28 a favor. Solo el PJ, los dos legisladores santacruceños -Natalia Gadano y José Carambia-, los cordobeses Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Luis Juez (LLA) y la salteña Flavia Royón (Primero los Salteños) votaron a favor.

Pero otra moción planteada por el oficialismo forzó la inclusión de la media sanción -con o sin dictamen- en la próxima sesión prevista para el jueves 26 de noviembre. Se aprobó por unanimidad, con 70 votos afirmativos.

Fue el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), José Mayans, quien pidió tratar sobre tablas la media sanción de Diputados, una iniciativa que lleva casi dos años frenada en la Cámara alta y perderá vigencia en una semana. Busca prohibir la publicidad de las apuestas online y reforzar los controles para impedir el acceso de menores.

“Si no lo tratamos ahora, la ley se va a caer. Se cae el 30 de noviembre. El proyecto lleva 731 días en la Cámara y se prorroga su tratamiento defendiendo intereses por sobre la salud”, dijo el formoseño durante su exposición en el recinto.

José Mayans, jefe del bloque PJ Ricardo Pristupluk

Sumó, además, que la media sanción está “bien fundada” y destacó que tuvo el acompañamiento de muchos sectores. “Hay que definirse sobre este tema. Me parece fundamental dar con una salida a este flagelo en la sociedad argentina. Así como hizo Brasil, hay que prohibirlo totalmente”.

Sobre quienes argumentan que municipios, provincias y el Estado en general se benefician con los ingresos por el juego, lanzó: “Nos estamos beneficiando con la desgracia ajena y con el dolor de tantas madres”. Para concluir, miró a los libertarios y les habló directamente: “No sean duros de corazón”.

La senadora libertaria Nadia Márquez (Neuquén) le respondió que el oficialismo pretende sumarle modificaciones al proyecto oficial. Como chicana, impulsó al PJ a derogar el aborto, en línea con el discurso papal que Mayans citó.

Sesión en el Senado. Nadia Márquez Soledad Aznarez - LA NACION

El planteo puso a prueba a La Libertad Avanza (LLA), donde al menos cuatro legisladores reclamaron tan solo hace una semana avanzar con la discusión. Incluso pese a que el Poder Ejecutivo rechazó la iniciativa y presentó un proyecto alternativo de alcance limitado.

El oficialismo justificó su posición bajo la premisa de que convocará para el próximo martes a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, a las que fue girada la media sanción.

Sin embargo, incluso si consigue emitir dictamen, el tiempo juega en contra: si el proyecto no llega al recinto antes de que termine el período ordinario, su tratamiento durante las sesiones extraordinarias dependerá de que el Gobierno decida incluirlo en el temario.

Patricia Bullrich saluda a Eduardo "Wado" De Pedro Ricardo Pristupluk

“Este tema hace dos años que está en el Senado y no hubo ningún apuro por tratarlo”, dijo Bullrich al anticipar su rechazo a la moción de Mayans. Planteó que su bloque no habilitará temas que no tengan dictamen. Aunque aclaró: “Es algo que a todos nos preocupa”, explicó.

Pero la senadora, además, anticipó que el oficialismo propondrá modificaciones, algo que volverá a retrasar su sanción. Bullrich planteó incluir en el texto que el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) tenga acceso inmediato a las páginas que permiten el juego sin control.

El escenario explica la decisión del peronismo de acelerar los tiempos, aunque el reclamo llega sobre el final del período legislativo.

Durante casi dos años, UP tampoco logró impulsar el tratamiento de la iniciativa, pese a contar con el bloque más numeroso del Senado y haber presidido, hasta mayo de 2025, la Comisión de Salud, cabecera del expediente. Su entonces titular, la catamarqueña Lucila Corpacci, había presentado incluso un proyecto propio sobre la problemática, pero la media sanción no avanzó durante su gestión.

Lucila Corpacci, senadora del PJ por Catamarca Ricardo Pristupluk

Las diferencias dentro del oficialismo

El pedido de Mayans expuso las diferencias del bloque libertario sobre este tema. Bullrich, Agustín Coto, Pablo Cervi y Luis Juez coincidieron en la necesidad de debatir la regulación de las apuestas online, aunque solo uno de ellos acompañó el pedido de avanzar. Coto, en cambio, prefirió ausentarse de la votación y decidió acompañar la propuesta para avanzar sin dilaciones la próxima semana.

“No es un tema partidario, es un tema de conciencia. El juego es el flagelo más grande que atraviesa a nuestra sociedad. Acompaño la idea del jefe de la bancada de la oposición. Algo es mejor que nada”, argumentó Juez.

Bullrich, en cambio, se desmarcó pese a que pidió “ponerle límites” al juego en sus redes sociales.

El mismo camino tomó el fueguino Coto pese a que también había reclamado avanzar. “La ludopatía infantil es su versión más aberrante, más terrible, más cruel y más destructiva para cualquier sociedad. Hay que ponerle un freno”, sostuvo.

La adicción al juego es un flagelo que destruye familias, arruina vidas y destruye el esfuerzo de miles de personas.

La ludopatía infantil es su versión más aberrante, más terrible, más cruel y más destructiva para cualquier sociedad.

Hay que ponerle un freno. — Agustín Coto (@agustinpcoto) November 6, 2026

Ambos habían conversado sobre la problemática con Cervi y Juez. Después, Bullrich trasladó el planteo al grupo de WhatsApp. Fue durante la visita del Papa León XIV, que reclamó al Estado acciones concretas para prevenir las apuestas en jóvenes. La Iglesia también había presionado por su tratamiento.

Qué plantea el texto

La media sanción de Diputados, aprobada el 27 de noviembre de 2024, prohíbe la publicidad de las casas de apuestas en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, así como los patrocinios de clubes, deportistas y competencias. También elimina los bonos de bienvenida, impide apostar con tarjetas de crédito y exige controles biométricos vinculados con el Renaper para verificar la identidad y la edad de los usuarios.

La propuesta alternativa del Poder Ejecutivo, en cambio, se concentra en endurecer las sanciones contra los operadores clandestinos, sin intervenir sobre la publicidad, los patrocinios deportivos ni las promociones de las plataformas legales. También establece obligaciones generales para verificar la edad de los apostadores, pero no exige controles biométricos específicos.

Milei, además, designó como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia a Juan Bautista Ordoñez, un exdirectivo de Codere, una empresa multinacional de apuestas.

El proyecto aprobado por Diputados contó con el respaldo de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), la izquierda, sectores del radicalismo y bloques provinciales. La Libertad Avanza votó en contra, mientras que Pro y parte de la UCR se abstuvieron.

La iniciativa también recibió el respaldo de la Iglesia, que reclamó reiteradamente su sanción y renovó sus gestiones ante el Congreso durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina.