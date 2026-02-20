El PJ le bajó la lista al intendente de Tigre, dejó en pie la apadrinada por Massa y habilitó al menos 12 internas

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires definió las impugnaciones de listas distritales para sus elecciones partidarias y dejó fuera de carrera a la nómina que impulsaba el intendente de Tigre, Julio Zamora, para controlar esa estructura política. Quedó en pie solo la candidatura de Luis Samyn Duco, el candidato de Sergio Massa. El jefe comunal y el exministro de Economía fueron aliados políticos, pero desde hace años están enfrentados. En simultáneo, quedó habilitada de modo oficial otra de las internas más duras del conurbano, la que sostienen en Morón el intendente, Lucas Ghi, y el exjefe comunal Martín Sabbatella, ambos de Nuevo Encuentro, pero con listas propias en el peronismo municipal.

En total, las resoluciones de la junta partidaria dejaron activas 12 internas distritales en el marco de unas elecciones partidarias marcadas por el acuerdo entre el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora para dejar como presidente del PJ bonaerense al gobernador Axel Kicillof.

La lista de Zamora para el PJ de Tigre estaba encabezada por su hermano y exsecretario de Gobierno, Mario Zamora. La Junta Electoral, que preside el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, enrolado en el cristinismo, subrayó que en esa nómina “han omitido al momento de la presentación la integración de tres candidatos a congresales provinciales titulares”. Si bien el error se subsanó, se hizo “con posterioridad al día y hora del plazo”.

Leonardo Nardini, titular de la Junta Electoral del PJ bonaerense Télam

Otro argumento contra la lista de Zamora que ofrecieron desde la nómina massista de Samyn Duco (un concejal que fue prosecretario administrativo de la Cámara de Diputados cuando Massa estuvo al frente) fue que contenía avales que se repetían con los de la nómina contraria. La junta decidió “no oficializar” la lista de Zamora, quien en las elecciones bonaerenses de septiembre participó por fuera del peronismo, en la alianza Somos Buenos Aires.

En el caso de Morón, la Junta Electoral no aceptó la impugnación presentadas desde el sector de Ghi contra la lista que respalda Sabbatella y habrá competencia por el control del PJ local. El reproche contra la lista del exintendente y referente de Nuevo Encuentro radicaban en un supuesto incumplimiento de la paridad de género. El planteo resultó rechazado.

Con la interna habilitada, se disputarán el PJ de Morón Claudio Román, actual titular del partido, con al apoyo de Ghi, y Paula Majdansky, vicepresidenta del partido y militante de La Cámpora, avalada por Sabbatella. Nuevo Encuentro medirá parte de su interna entre Ghi y Sabbatella desde las urnas del PJ local.

El pacto entre Kicillof y Máximo Kirchner por el control de la conducción partidaria a nivel bonaerense dejó en pie otras internas en los municipios, y la Junta Electoral avaló al menos 12 de ellas. Además de la de Morón, dejó en pie dos listas o más en Navarro, San Miguel (competirán tres nóminas), Tres de Febrero, San Antonio de Areco, Zárate, Lincoln, Balcarce, General Pueyrredón, Lobería, Coronel Suárez y Tornquist.

En sus resoluciones del jueves (fecha límite para expedirse sobre las listas presentadas), la junta también dio de baja una lista en La Plata, por lo que el intendente Julio Alak, aliado de Kicillof, no tendrá competencia y encabezará la única nómina para presidir el peronismo platense.

En Moreno, donde se anotaba el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, para competir contra la intendenta Mariel Fernández, se acordó una lista única, con la jefa comunal al frente.