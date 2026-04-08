La UTA anunció una retención de tareas y habrá menos colectivos este jueves

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que hará retención de tareas desde la medianoche de este 9 de abril. Esto impactará aún más en la baja circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que ya habían implementado algunas empresas por la suba del costo del gasoil. En un comunicado, la entidad gremial advirtió que la medida alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado “la totalidad de los haberes”.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”, expresaron, y detallaron que será a partir de las 00 de este 9 de abril.

Desde el gremio aclararon que solo será en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes como “medida de autotutela de los trabajadores representados”.

El comunicado de la UTA

Desde la UTA apuntaron contra las empresas de colectivos por reducir la frecuencia debido a la suba del precio del gasoil y el atraso en el pago de subsidios, una medida que impactó de lleno en el AMBA en los últimos días. “Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, concluyeron.

Por el momento, se desconoce qué líneas serán las que presentarán baja frecuencia por esta nueva medida.

En tanto, desde el grupo DOTA aseguraron a LA NACION que los sueldos fueron pagados y que sus líneas trabajarán con normalidad.

La suba del costo del gasoil

El anuncio de la UTA suma un nuevo problema al ya preexistente en relación a la baja frecuencia de los colectivos. Esta semana la disparada del precio del gasoil golpeó de lleno a las empresas de colectivos en un momento que la demanda del transporte público no para de caer y los subsidios siguen en retroceso.

Tras ello, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) anunció la reducción de frecuencias. En la mayoría de las empresas alcanza el 30%, mientras que en algunas el 40%. En un comunicado, AEETA informó de la “extrema gravedad financiera” que atraviesan las empresas por la suba del costo del gasoil y el atraso del pago de compensaciones.

“Obligó a una readecuación operativa de emergencia en las líneas de jurisdicción nacional y provincial del AMBA. Es importante aclarar que la reducción de servicios no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”, explicaron.

Los pasajeros toman colectivos en Constitución Ricardo Pristupluk

El aumento del gasoil se produjo por el conflicto internacional en Medio Oriente, y causó un desfasaje entre el costo del insumo y los montos que figuran en las planillas estatales. “Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2100 y los $2444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1750 por litro”, señalaron.

Los aportes del Estado sufrieron a su vez un retroceso y cubrieron el 63% de los ingresos frente al 91% de diciembre de 2023. Esta merma de recursos se dio en un escenario de caída del 12% en la demanda del servicio durante el último año.

A su vez, el sistema trasladó a 1,1 millones de pasajeros diarios menos que en el periodo anterior y, en los últimos cuatro años, el parque automotor del sector ya perdió 3000 unidades.

“Nosotros estamos para llevar gente, no para no llevar gente; le pedimos disculpas al pasajero, pero si no, el Gobierno no nos recibe”, se lamentó el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Tenisi.

Las principales líneas afectadas por la reducción de frecuencia son las 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741. Según comunicaron, la frecuencia debería mejorar a partir de mañana, gracias al pago de subsidios que ingresó este miércoles.