Javier Milei, en vivo: la sesión en Diputados por la nueva ley de glaciares y las novedades en la investigación a Adorni

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de salud mental que estaría en línea con los cambios propuestos en la Ley Bases eliminados en aquel momento durante las negociaciones con la oposición. El texto está “guardado de momento” en el Ministerio de Salud, a la espera de la opinión del Ministerio de Justicia. Se espera que ingrese a Diputados esta semana o, “a más tardar”, la que viene.

El anuncio lo hizo este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin”, escribió el funcionario que afronta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Fue recién luego de ese mensaje que la cartera sanitaria dejó trascender algunos detalles.