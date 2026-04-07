Javier Milei y sus medidas, en vivo: el apoyo a Adorni y las reacciones por los créditos hipotecarios del Banco Nación
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno ofreció una recompensa de hasta $20.000.000 por el exguerrillero chileno Galvarino Apablaza
El Gobierno anunció que entregará una recompensa de hasta $20.000.000 a cambio de información sobre el paradero del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, quien se encuentra prófugo desde hace una semana. La fuga del hombre acusado por el asesinato de un senador de su país es una preocupación para José Antonio Kast, que este lunes se reunió con Javier Milei y agradeció el gesto de su par argentino de firmar la extradición del fugitivo.
Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hipotecó también el departamento anterior en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y registró que así obtuvo un préstamo de 100.000 dólares.
Elisa Carrió arremetió contra Adorni: “¿Quién es? Nadie sabe”
La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió cuestionó al gobierno de Javier Milei y sus figuras centrales, incluido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
Seguí leyendo
Presunto enriquecimiento. Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares
“Che, vendedor de atún". Caputo apuntó contra dos legisladoras kirchneristas por sus créditos en el Banco Nación y ellas le respondieron
“¿Quién es? Nadie sabe”. Elisa Carrió arremetió contra Adorni por las hipotecas
- 1
Javier Milei volvió a la carga contra la prensa y retroalimentó insultos y descalificaciones de sus seguidores
- 2
Piden citar a Javier Milei y a su hermana Karina a declaración indagatoria en la causa $LIBRA
- 3
Milei, en España: “No me sorprendería que Villarruel haya intentado boicotearme”
- 4
Domingos en Olivos: Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”