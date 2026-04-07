Javier Milei y sus medidas, en vivo: el apoyo a Adorni y las reacciones por los créditos hipotecarios del Banco Nación

El Gobierno anunció que entregará una recompensa de hasta $20.000.000 a cambio de información sobre el paradero del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, quien se encuentra prófugo desde hace una semana. La fuga del hombre acusado por el asesinato de un senador de su país es una preocupación para José Antonio Kast, que este lunes se reunió con Javier Milei y agradeció el gesto de su par argentino de firmar la extradición del fugitivo.