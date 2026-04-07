Sin reelección, Espinoza apuesta a mostrar apertura en La Matanza y posicionarse para 2027

El intendente de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza, sumó a su gabinete municipal a dirigentes opositores de Pro y la Coalición Cívica, con Héctor “Toty” Flores como principal incorporación, con un objetivo electoral. Aunque con explicaciones que difieren, en el oficialismo y en la oposición del distrito subrayan que las elecciones de 2027 son el objetivo del jefe comunal que motivó las llegadas de los extrapartidarios.

A principios de marzo, Toty Flores fue nombrado subsecretario de Economía Social y Productiva; los exconcejales de Cambiemos Jorge Lampa y Laura Greco, subsecretario de Cultura y Educación y subdelegada municipal de Villa Celina, respectivamente. En el oficialismo municipal aclaran que por el momento no habrá más incorporaciones, aunque no lo descartan, y justifican la llegada de los exopositores: “Todos están de acuerdo con la unidad, con sumar para sacar a la derecha. Los que tengan esta misma idea, bienvenidos sean”.

“Está buscando construir un frente en un momento muy especial, con un Gobierno muy difícil. Algunos, con el sectarismo igual ganan. Pero si no cambiás este gobierno nacional, todo lo otro es accesorio. No hay conspiraciones”, afirmó una fuente del gabinete matancero.

En parte de los movimientos sociales oficialistas, también observan una conveniencia electoral en las nuevas caras del gabinete municipal. “Para los movimientos sociales, Toty Flores es un emblema de la resistencia y del armado de las cooperativas. Como peronistas, entendemos que tiene que ser un frente más amplio, como lo viene haciendo Axel [Kicillof] y lo viene pensando Fernando [Espinoza]. Necesitamos el proceso de unidad para terminar con este gobierno nefasto”, sostuvo a LA NACION José Oscari, referente matancero de Barrios de Pie.

El dirigente de la Coalición Cívica Héctor Toty" Flores y dos exconcejales de Cambiemos asumieron en el gabinete de Fernando Espinoza

Dentro del peronismo local, la oposición a las nuevas incorporaciones llegó de la mano de La Cámpora, que está enfrentada a Espinoza en el municipio. El diputado provincial Facundo Tignanelli, referente local camporista, dijo que, “habiendo tantos buenos compañeros peronistas en La Matanza, ir a buscar a los de Pro no tiene sentido”. El secretario de Planificación Operativa, Miguel Saredi, le respondió que “La Cámpora festeja la amplitud de Cristina, pero la prohíbe en La Matanza”.

En cambio, en otras vertientes del peronismo matancero alejadas de Espinoza creen que el arribo de Flores, Lampa y Greco no le suma a Espinoza. “Están todos calientes. Toty se la pasó siempre criticando al peronismo. Creo que tienen un problema interno, él [por Espinoza] tiene una sombra muy grande con Verónica Magario y desconfianza hacia ella”, dijo a LA NACION un hombre del justicialismo distrital que no comulga con el intendente.

El 18 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº16 de la Capital Federal sobreseyó a Espinoza en la causa por abuso sexual que le inició su exsecretaria privada Melody Rakauskas, por “falta de acción”. Con el frente judicial más despejado, el intendente de La Matanza se aboca a la construcción política en el distrito con la mira puesta en las elecciones de 2027 y las incorporaciones extraperonistas fueron un primer golpe de impacto para la política local. “Está fortaleciendo el mito de que el peronismo es imbatible en La Matanza. Su militancia entiende el juego, que él ‘doma’ a billeterazos. A Espinoza, esto no le sirve para jerarquizar, es solo la última tanda que compró, pero es la primera vez que incorpora no peronistas”, marcó un hombre de la oposición en el distrito.

Para el excandidato a intendente Eduardo “Lalo” Creus, actualmente enrolado en La Libertad Avanza (es director de Seguridad Municipal en el Ministerio de Seguridad), la jugada de Espinoza “responde a una táctica más defensiva que ofensiva”. Y abundó: “Lo veo preocupado por la reelección de [Javier] Milei y que eso, si no se desdobla la elección provincial, traccione en su contra. Frente a esto, quiere debilitar a la oposición. Está viendo si puede salvarse en 2027”.

Espinoza no tiene posibilidad de reelección, ya que este es su segundo mandato consecutivo. Podría aspirar a postularse para un nuevo período solo si la Legislatura bonaerense eliminara el límite de dos períodos seguidos que marca la ley, un objetivo que el peronismo provincial persigue, pero aún no pudo conseguir.