El polémico video de una beneficiaria de planes sociales: “Si nos pagan por estar al cuete, problema del Presidente y nuestro”

En las últimas horas se viralizó una grabación de la red social Kwai, que subió la usuaria Marian DTS, una beneficiaria de planes sociales que hizo una férrea y polémica defensa para mantener el cobro de estos programas estatales. Con un sinfín de insultos y en una actitud violenta, la mujer ninguneó a las personas que trabajan. “Gente laburante como vos a nosotros no nos sirve”, aseveró en una parte de la grabación, que también incluyo una mención a Alberto Fernández. “Si nos pagan por estar al cuete, problema del Presidente y nuestro que queremos estar al cuete”, deslizó.

Mientras separaba las extensiones de unas trenzas que tenía hechas en su cabello, la mujer comenzó con sus palabras. “Hola gente de ‘Kiwi’, ‘Kiwi’ le digo yo a esta plataforma. Recién estaba viendo el video de una persona repedante que no voy a decir el nombre, pero todos lo deben conocer. Dice que para qué carajo las mujeres en la Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores. Todos estos bonus, la asignación... Que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bonus este que se viene, no sé qué pito, qué flauta”, introduce sin especificar contra quién iba dirigido el mensaje.

El polémico video de una beneficiaria de planes sociales

Entonces, a medida que siguió, la beneficiaria aumentó la virulencia de sus dichos. “Le estoy haciendo un video sacándome las trencitas. Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no?”, se preguntó.

Y continuó: “O sea, naciste de alguien. Y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro, que compren los votos entonces, que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al cuete, problema del Presidente y nuestro que queremos estar al cuete”.

“Si tanto te jode, renunciá y ponete a cobrar de onda”

En una seguidilla de ofensas, la mujer incluso se atrevió a darle una serie de “recomendaciones” a quien iba dirigido el video. “Si tanto te jode, renunciá, amigo y ponete a cobrar vos también de onda. A menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino; porque obviamente si no sos argentino, no cobrás una verga en este puto país”, dijo.

Tras ello acotó en una de las partes de la grabación: “Pero bueno, si estás dolido y resentido por eso, hermano, hacé una cosa. Si sos argentino y estás laburando como decís, juntá plata, no sé, comprate euros o dólares, y tomate el palo a otro país, hermano, que vos acá no nos hacés falta para nada a nosotros. La verdad que gente laburante, como vos decís, gente laburante como vos a nosotros no nos sirve”.

Sin moverse de su postura, esta mujer mantuvo los arreglos de su pelo mientras continuaba con el video. “Si queremos estar al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos. ¿Por qué? Porque se nos da la puta gana, por eso, ¿entendés?”, sostuvo.

“No nacieron de un caballo, nacieron de una mina”

Asimismo, la mujer también se metió en la discusión por el aborto legal, una ley que fue aprobada en el Congreso y promulgada en 2021 por la administración de Fernández. “Si estás a favor del aborto, ¡qué bueno! Qué bueno que no se aprobó en tu época porque seguro vos no hubieras nacido. Sos horrible, papi. No tendrías que haber existido en esta vida”, indicó.

Bajo esta línea, insistió con que aquellos que no estén de acuerdo con su opinión, se vayan del país. “Que quede ahí, a tu criterio. Vos y los laburantes, todos, se pueden ir por nosotras ‘las luchonas’, como dicen ustedes, a la chingada, a la chingada”, sostuvo.

“Porque no nacieron ustedes de un caballo, papi, nacieron de una mina que seguro se tuvo que romper el culo laburando para mantenerlos a ustedes, manga de pelotudos. Y ahora, como hay minas que no tienen que hacer nada para mantener a sus hijos como antes, andar fregando al costado de un arroyo, están muy dolidos los señores”, se quejó.

Para cerrar, Marian DTS dijo: “Vos y todos los laburantes, o minas que se la dan de laburantes también, váyanse a la reverga, a la mierda, pelotudos. Laburan porque son pelotudos. ¿Les sacan el sueldo? Porque son pelotudos. ¿Les cobran la obra social? Porque son boludos. ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se le agarran con nosotros si los boludos son ustedes? Manéjense o tómense el palo para otro país, a nosotros nos gusta vivir al pedo, ¿y? Yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un choto”.