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ExPotenciar Trabajo: cuándo se cobra el Programa Acompañamiento Social en mayo 2026 y cuál es el monto

Esta asistencia económica estatal está dirigida a los grupos más vulnerables; cuándo se acredita el dinero del mes y cuál es la documentación necesaria para seguir cobrando el beneficio

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Cuándo se acredita el PASReuters - Archivo

La única línea vigente del exPotenciar Trabajo, el Programa Acompañamiento Social (PAS), mantiene en mayo la misma cifra que en los meses previos y en los próximos días se acreditará en la cuenta de los beneficiarios.

El PAS está dirigido a grupos vulnerables
El PAS está dirigido a grupos vulnerablesFernando Gutierrez - LA NACION

De esta manera, en el quinto mes del año, el Programa Acompañamiento Social se ubica en $78.000, de acuerdo a la información provista por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION.

Tal como ocurre mensualmente, el dinero se acredita en la cuenta de los beneficiarios el quinto día hábil del mes que, en esta ocasión, coincide con el viernes 8 de mayo.

El Programa de Acompañamiento Social incluye a aquellos grupos vulnerables por encontrarse en situaciones especiales relacionadas con la salud, la soledad y la seguridad financiera. Esta línea tiene como principal objetivo “mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades”.

Monto y fecha de Acompañamiento Social en mayo de 2026

  • Programa Acompañamiento Social: $78.000
  • Fecha de pago: viernes 8 de mayo

Quiénes cobran el Programa de Acompañamiento Social

  • Mujeres y hombres mayores de 50 años en condiciones de vulnerabilidad.
  • Mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años.
  • Titulares provenientes de las Unidades de Gestión dependientes del Poder ejecutivo Nacional vinculados a situaciones especiales.

Cuáles son nuevas condiciones del PAS

Como codición para recbir el programa, será necesario el cumplimiento de las siguientes cuestiones:

  • Presentación de la documentación relativa al cumplimiento de los controles de salud en el caso de las embarazadas.
  • Presentación de los documentos que acrediten el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación respecto a los menores a cargo del beneficiario/a.
  • Acreditación de la regularidad escolar de los niños y niñas menores a cargo del beneficiario/a.
  • Realizar los cursos específicos en la plataforma digital “Formando Capital Humano” a través de la cual se buscará promover el acceso a oportunidades de formación y capacitación autogestionadas.
Se agregaron algunas condiciones para ser beneficiario del PAS
Se agregaron algunas condiciones para ser beneficiario del PASShutterstock

Cómo saber si cobro el programa de Acompañamiento Social

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
  • Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES.
  • Ingresar el número de CUIL
  • Tipear la Clave de Seguridad Social
  • Seleccionar el apartado “Mis cobros”
  • Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
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