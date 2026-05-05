ExPotenciar Trabajo: cuándo se cobra el Programa Acompañamiento Social en mayo 2026 y cuál es el monto
Esta asistencia económica estatal está dirigida a los grupos más vulnerables; cuándo se acredita el dinero del mes y cuál es la documentación necesaria para seguir cobrando el beneficio
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La única línea vigente del exPotenciar Trabajo, el Programa Acompañamiento Social (PAS), mantiene en mayo la misma cifra que en los meses previos y en los próximos días se acreditará en la cuenta de los beneficiarios.
De esta manera, en el quinto mes del año, el Programa Acompañamiento Social se ubica en $78.000, de acuerdo a la información provista por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION.
Tal como ocurre mensualmente, el dinero se acredita en la cuenta de los beneficiarios el quinto día hábil del mes que, en esta ocasión, coincide con el viernes 8 de mayo.
El Programa de Acompañamiento Social incluye a aquellos grupos vulnerables por encontrarse en situaciones especiales relacionadas con la salud, la soledad y la seguridad financiera. Esta línea tiene como principal objetivo “mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades”.
Monto y fecha de Acompañamiento Social en mayo de 2026
- Programa Acompañamiento Social: $78.000
- Fecha de pago: viernes 8 de mayo
Quiénes cobran el Programa de Acompañamiento Social
- Mujeres y hombres mayores de 50 años en condiciones de vulnerabilidad.
- Mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años.
- Titulares provenientes de las Unidades de Gestión dependientes del Poder ejecutivo Nacional vinculados a situaciones especiales.
Cuáles son nuevas condiciones del PAS
Como codición para recbir el programa, será necesario el cumplimiento de las siguientes cuestiones:
- Presentación de la documentación relativa al cumplimiento de los controles de salud en el caso de las embarazadas.
- Presentación de los documentos que acrediten el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación respecto a los menores a cargo del beneficiario/a.
- Acreditación de la regularidad escolar de los niños y niñas menores a cargo del beneficiario/a.
- Realizar los cursos específicos en la plataforma digital “Formando Capital Humano” a través de la cual se buscará promover el acceso a oportunidades de formación y capacitación autogestionadas.
Cómo saber si cobro el programa de Acompañamiento Social
Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que:
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES.
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
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