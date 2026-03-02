El Presidente apeló al “modo Churchill” para embestir contra el kirchnerismo

El presidente Javier Milei llegó al Congreso con un discurso de 55 páginas, pero lo dejó de lado de manera deliberada, una y otra vez, en una improvisada remake de su pasado de panelista y candidato. Intercaló elogios a su gestión con insultos, descalificaciones y ataques con munición gruesa contra el puñado de legisladores kirchneristas y de izquierda que se sentaron a sus bancas a escucharlo.

“Lo interrumpían, y él les contestó”, festejaron cerca del Presidente, como modo de explicar la sucesión de epítetos como “chorros”, “delincuentes”, “brutos” y “parásitos”, que el Presidente repitió durante la hora y cuarenta y un minutos que insumió su tercer cara a cara con los legisladores en el Congreso. “Buscó inflar al adversario”, reconoció un miembro de la bancada libertaria sin levantar la voz. “Javier G. Milei en modo Winston Churchill”, resumió el asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los apoyos del Presidente a la hora de diseñar el discurso, comparando al Presidente con el ex primer ministro británico y sus recordados discursos –confrontativos y encendidos- en plena segunda guerra mundial.

Santiago Caputo, Daniel Parisini y Sebastián Amerio, en uno de los palcos de la Cámara de Diputados

“La noche de hoy será histórica. Fin”, había escrito por la mañana el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X. Grandilocuente y pleno de confianza en tiempos políticos favorables al Gobierno, el ministro coordinador venía de reunirse, en la quinta de Olivos, con el Presidente, con quien repasaron por última vez el discurso que daría, pasadas las 21, ante los diputados y senadores para abrir el año legislativo ordinario.

En los papeles, el tercer discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa en lo que va de su mandato iba a ser el discurso de toma de posición “moral”, como lo repitió él mismo durante toda la jornada en sus comunicaciones virtuales. A las 8.30 de la mañana, su primer posteo en X rezaba: “Hola a todos, la moral como política de Estado. Nos vemos a las 21 desde el Congreso de la Nación en la apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la Libertad Carajo!”. Minutos después, reposteó mensajes similares del ministro de Economía, Luis Caputo, y de otros miembros del oficialismo.

La realidad terminaría desmintiendo rotundamente las previsiones de un discurso meditado y practicado en la soledad de Olivos. “Ustedes también podrían gritar, porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste”, le dijo el Presidente a la bancada kirchnerista, que las cámaras oficiales no mostraba. Fue el primero de los ataques presidenciales al bloque que encabeza Germán Martínez, aunque también hubo adjetivos calificativos negativos para la izquierda de Myriam Bregman y Nicolás Del Caño. Con pocas referencias a proyectos concretos, desde el atril ubicado a escasos metros de sus adversarios, Milei pareció reaccionar ante cada grito con el repertorio desplegado durante los años que lo llevaron al sillón de Rivadavia, con amigos y enemigos bien diferenciados.

Juan Grabois Marcos Brindicci - LA NACION

Alguna señal se había disparado durante la larga tarde del domingo, cuando desde la comunicación oficial emitieron un video de poco más de un minuto, con el Presidente arengando contra el Estado y los que “viven de lo que el otro produce”, elogiando a quienes “crean riqueza” y “generan prosperidad” bajo el paraguas del “capitalismo de libre mercado”. “La libertad no se negocia, se defiende”, termina el video, un anticipo de lo que se escucharía minutos después.

En el medio de la espera cayó la bomba: el gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela por 500 días, estaba volando hacia Buenos Aires en un avión de la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Una liberación ordenada por el gobierno chavista sin vínculo ni contacto alguno con diplomáticos argentinos. Según fuentes oficiales, de boca de Adorni y el canciller Pablo Quirno, el Presidente se enteró allí mismo de la novedad. “Estamos felices”, afirmaban cerca del Presidente, intentando disimular la sorpresa por la manera en la que ellos mismos se habían enterado de la buena nueva. Milei no mencionó a Gallo durante el discurso, una señal de su incomodidad por el inesperado desenlace de su detención. Después, en una entrevista con LN+ contestó que lo importante era que había sido liberado, más allá de quién lo hubiera gestionado.

La llegada de los ministros

Citados a las 20 por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los miembros del gabinete llegaron uno a uno a la Casa Rosada, desde donde subieron a la combi que los llevaría al Congreso. Antes posaron para una selfie, los nueve ministros en pleno más el asesor Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

Los ministros se mostraron exultantes durante el discurso de Javier Milei Marcos Brindicci - LA NACION

Desde las 20.15, la vicepresidenta Victoria Villarruel se ubicó en las escalinatas exteriores del Congreso. Debió aguardar más de cuarenta minutos a su antiguo compañero de fórmula. Cuando el encuentro se produjo, la frialdad dominó la escena. Desde el Gobierno, incluso, viralizaron un video en la que la vicepresidenta parece empujar a Karina Milei para continuar en escena junto al Presidente. Lo repitieron desde las Fuerzas del Cielo, cuyos dirigentes –Daniel Parisini, alias el Gordo Dan compartió palco con el asesor Caputo- no fueron tomados por las cámaras de la transmisión oficial.

La contracara: Milei mencionó de modo elogioso a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (incluso se saludaron con un abrazo en pleno discurso), a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello. No hubo menciones a Mario Lugones (Salud) ni a Mariano Cúneo Libarona, con las horas contadas como ministro de Justicia.

Patricia Bullrich, una de las protagonistas de la noche, elogiada por el Presidente Marcos Brindicci

Minutos antes de las 23, ministros y legisladores comenzaron el peregrinaje hacia la quinta de Olivos para un encuentro de festejo. Debieron esperar que el Presidente terminara su entrevista con LN+, en la que negó especulaciones detrás de la catarata de agresiones, y celebró su decisión de “domar kukas en el Congreso”.