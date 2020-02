Alberto Fernández negó en Twitter un ajuste: "Que no te engañen!"

La polémica se desencadenó porque algunos análisis publicados no incluyen en el cálculo el pago de los dos bonos de hasta $5000

El presidente Alberto Fernández criticó que se hable de un ajuste de las jubilaciones después de que el Gobierno anunció un aumento para jubilados y pensionados de un 2,3% más una suma fija de $1500, a partir de marzo, lo que implica una suba del 13% para los que perciben la mínima.

"Este es un ejemplo de cómo se desinforma. Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó. Difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste. El CEPA lo explica aquí. Que no te engañen!", tuiteó Fernández, refiriéndose a un posteo de Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Letcher se había quejado antes en esa red social porque habían citado un informe suyo para hablar de un ajuste. "Como mencioné en Twitter y se lee en el informe, dado que en diciembre y enero se entregó bono de hasta $5000, no solo no hay ajuste en términos agregados, sino que el monto destinado a jubilados (diciembre 2019/mayo 2020) será mayor al que hubiese correspondido con la fórmula derogada", escribió.

El informe que el CEPA difundió en la noche del viernes con un análisis de cómo impactaría la nueva actualización dice textualmente en su penúltima página: "El aumento implicaría una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $5500 millones" por mes. Sin embargo, según aclaró ayer Letcher, al análisis se le debe agregar el bono por hasta $5000 que se pagó en diciembre del año pasado y en enero de 2020, lo que daría un aumento adicional de $29.863.520.905. Así lo aclara el mismo informe tres párrafos más abajo, cuando incluye las dos maneras de hacer el cálculo, con o sin bono: "Si se considera la movilidad anterior, el nuevo esquema implica casi 4 puntos porcentuales por encima si se cuenta el bono de diciembre y enero, y casi 4 puntos menos si no se toma en cuenta el bono", dice.

Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, consideró al respecto que la suba de la mínima era magra, pero también el ahorro. "Hablamos de $197 más en la mínima y de un ahorro de $ 2600 millones por mes contra lo que hubiera sido. Y, si además hacés jugar el bono que se pagó en 2020, no hay ahorro en los primeros cinco meses versus lo que hubiera sido por movilidad. Igual ahí lo discutible es si no son dos medidas independientes. Podrías haber dado el bono y respetado la movilidad y no te comprabas juicios", afirmó a LA NACION. "No respetar la movilidad no parece fácil de justificar, más allá de las consignas".

En la consultora Elypsis también juzgaron que el ahorro era inferior al que señala el CEPA. "A pesar de recortar los ingresos de 2.700.000 beneficiarios y de otorgar aumentos que consideramos muy poco significativos (en el mejor de los casos, $190 por mes), el ahorro fiscal es bajo y, en nuestra opinión, insuficiente para justificar una medida con altos costos contingentes. En línea con las estimaciones oficiales, creemos que el impacto fiscal será marginal: un ahorro de apenas $3500 millones por mes, equivalente a una cuarta parte del costo que tuvieron los dos bonos de $5000 dispuestos en la ley de solidaridad", señalaron, y agregaron que la decisión de suspender la movilidad parecía "más una señal de cara a la renegociación de la deuda que un mecanismo para generar un ahorro fiscal que promete ser magro y temporario, considerando los eventuales juicios futuros, que podrían derivar, como en el pasado, en un elevado costo fiscal".