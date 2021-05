El Presidente se reúne con Merkel y espera su apoyo a la negociación con el Club de París

En su frenética búsqueda de apoyos internacionales que ayuden a renegociar la deuda argentina, el presidente Alberto Fernández tendrá mañana un nuevo encuentro virtual con la canciller alemana Angela Merkel, corolario de la gira por Europa en la que el jefe del Estado consiguió públicas adhesiones para postergar los inminentes vencimientos con el Club de París.

Fuentes del gobierno confirmaron a LA NACION que, de no mediar cambios de última hora, la reunión virtual se llevará a cabo durante el miércoles por la mañana argentina, aunque evitaron dar precisiones sobre horarios y duración prevista del encuentro. “Estamos listos para hablar y queremos hacerlo lo antes posible”, coincidieron desde la diplomacia alemana, sin confirmar ni desmentir que la reunión vía zoom se llevará a cabo.

Junto al Presidente estarán el canciller Felipe Solá y el ministro de Economía, Martín Guzmán, protagonista de la negociación con los organismos internacionales y parte de la comitiva presidencial que consiguió los respaldos de líderes europeos como el francés Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez y el italiano Mario Draghi a la renegociación de la deuda con el Club de París, cuyo vencimiento de U$S 2400 millones espera reprogramar antes de la fecha tope, el próximo lunes 31.

Fernández y Merkel, que se encontraron de modo presencial en la primera gira internacional del Presidente, a fines de enero de 2020, no pudieron verse personalmente “por cuestiones de agenda y las restricciones que impuso la pandemia”, según fuentes oficiales. Por eso, se reprogramó este encuentro virtual que, esperan desde el Gobierno, que sume volumen a la posición argentina, no sólo ante el Club de París, sino y por sobre todo de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda que supera los U$S 44.000 millones.

Martín Guzmán se reunió con el ministro de Finanzas de Francia y con el presidente del Club de París Prensa Min. de Economía

La reunión llegará luego de la explícita señal de condicionamiento del kirchnerismo duro, que durante el feriado y a través de una carta pública pidió la “suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria”.

Tal como informó LA NACION el sábado, el equipo económico avanzó la semana pasada en conversaciones con distintos dirigentes del Club de París, que lidera Emmanuel Moulin, con quien el ministro Martín Guzmán se reunió hace poco más de un mes. Tanto desde el Palacio de Hacienda como desde la Casa Rosada son optimistas en poder conseguir una postergación en el pago, implícito aval para la crucial negociación con el FMI, que parece postergada hasta después de las elecciones primarias PASO, previstas para mediados de septiembre.

Visitas

A modo de anticipo, el jefe de Gabinete de la cancillería, Guillermo Justo Chaves, se reunió la semana pasada con el embajador de Alemania en el país, Ulrich Sante, y compartieron una charla basada en cooperación en educación técnica y eventuales inversiones. Coordinaron además detalles de la visita que hará al país el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, para el 16 y 17 de junio, días después de la programada con el español Sánchez, quien llegará a Buenos Aires el 8 y 9 del mes próximo.

A través del fondo internacional Covax, que regentea la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del cual es uno de los principales aportantes, Alemania colaboró además con la reciente llegada al país de vacunas contra el coronavirus de ese consorcio mundial.

A cuatro meses de dejar el poder de la principal potencia europea luego de 16 años consecutivos, y ya sin salidas al extranjero programadas, Merkel enviará así un nuevo guiño a Fernández, a quien también dio respaldo explícito en la negociación con el FMI, en el inicio del mandato del Frente de Todos.