El principal alfil de Kicillof reivindicó las PASO luego de conocerse que Cristina Kirchner quiere postularse

En la primera reacción desde el campamento del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al deseo expresado por la expresidenta Cristina Kirchner de ser candidata en 2027 en caso de recuperar sus “derechos políticos”, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, resaltó la vigencia del instrumento de las elecciones primarias, consideró que cada vertiente del justicialismo propondrá su candidato y que la decisión la tomará “el pueblo peronista”.

Consultado este lunes, en una conferencia de prensa, por las PASO y por los dichos de Cristina Kirchner, quien en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post sostuvo que podría ser candidata a presidenta si recuperara sus derechos políticos, Bianco respondió: “Seguramente, cada sector del peronismo que tenga la genuina y legítima intención de representar, en un marco de posibles PASO, propondrá sus candidatos. Eso será lo que suceda, en caso de que se mantenga el esquema de las PASO. Cada uno de los sectores propondrá candidaturas y, como nosotros creemos que es lo más sano en este momento, el pueblo peronista va a definir quién lo representa como candidato a presidente”.

“Lo que hemos venido diciendo todo este tiempo, y nos planteó el gobernador a finales del año pasado, es que este no era el año de las candidaturas, que las candidaturas se van a definir el año próximo”, aclaró también Bianco.

Kicillof y Bianco, durante la visita del gobernador a Nueva York, en el mes de septiembre

En una entrevista con The Washington Post publicada este lunes, la expresidenta mostró intenciones de competir en 2025. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, afirmó. Sus abogados presentaron medidas cautelares ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para solicitar, entre otros puntos, que se revierta la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos incluida en la condena a seis años que la exmandataria cumple bajo el régimen de prisión domiciliaria.

La entrevista de Cristina Kirchner con el diario de Estados Unidos se realizó con anterioridad a la reunión de Kicillof con intendentes de su espacio, la semana pasada, en la que el gobernador afirmó su predisposición a presentarse en unas PASO presidenciales y rechazó las candidaturas definidas “a dedo”.

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