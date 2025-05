El principal referente de Massa en la provincia dijo que Kicillof le tiene “las pelotas por el suelo”

El líder del Frente Renovador en la Legislatura de Buenos Aires y hombre clave de Sergio Massa en la provincia, Rubén Eslaiman, sostuvo que el gobernador Axel Kicillof lo “pudrió”. Dijo que puede ser el “artífice de la derrota” del peronismo, que le tiene “las pelotas por el suelo” y que busca llevar a los legisladores “a patadas en el culo” con iniciativas que generan sus alfiles “cuando están al pedo”. En medio de la interna del peronismo, sus dichos generaron el rechazo de la diputada Susana González, alineada con el gobernador.

Luego de que el lunes se zanjó la discusión entre el cristinismo y el kicillofismo por la extensión del cronograma electoral al aprobarse, en las dos cámaras, el calendario con mayores plazos, Eslaiman ofreció una entrevista al sitio bonaerense Provincia Noticias en la que destiló enojo contra el gobernador. Le reclamó que envíe el presupuesto (no se aprobó el de este año) y sostuvo: “Hagamos las cosas bien, a patadas en el culo no nos van a llevar, de esa forma no, porque después culpan a la Legislatura con esa fábula que hace el propio Kicillof con respecto a la Casa de Leyes. Les recuerdo que el presupuesto en su momento no salió, y la impositiva no salió, y el endeudamiento no salió por la oposición, porque Kicillof se plantó en un fondo para los intendentes que no era el adecuado, no escuchó ningún pedido de la oposición”.

El referente massista no sólo apuntó al gobernador, sino también a su núcleo de confianza. “Basta de mentiras, me tiene las pelotas por el suelo, inventando. Todo tiene un límite, me pudrió, y hago cargo de las malas negociaciones y que no se apruebe la ley de leyes no solo al gobernador, sino que también al ministro de Economía, Pablo López, a la secretaria general de la provincia, Agustina Vila y a Carlos Bianco [ministro de Gobierno], a ese entorno que tiene el gobernador”, remarcó Eslaiman.

Disgustado con el proyecto de endeudamiento que envió el gobernador, que es por el equivalente a 1045 millones de dólares e implica un 8% de la deuda tomada para un fondo de inversiones para municipios, el diputado atacó: “No nos van a llevar a patadas en el culo con proyectos que se les ocurren a ellos cuando están al pedo”.

“Critican a Javier Milei, pero están gobernando como él, a patadas en el culo con la oposición, con todos. Quieren llevar a patadas en el culo a la Cámara de Diputados, al Senado, a la Justicia, a la que ni consultaron para los fondos que le correspondían cuando se iba a tratar el presupuesto el año pasado. Basta de mentiras, me harté”, resaltó.

Eslaiman es diputado provincial por la primera sección electoral desde 2011. Es un dirigente oriundo del distrito de San Martín, articulador de Massa en las definiciones de listas bonaerenses y protagonista, en representación del Frente Renovador, de las negociaciones legislativas en La Plata. Tiene muy buen vínculo con el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, el camporista Facundo Tignanelli.

Con la interna peronista en una frágil tregua durante la que se aprobó la readecuación de plazos electorales, Eslaiman advirtió que la falta de unidad llevará a la derrota al justicialismo. “Si no hay unidad, es porque a Axel Kicillof se le ocurre ir por afuera. Él va a ser el artífice y el culpable de la derrota de Unión por la Patria”, aseveró. Y le reclamó que, si quiere las reelecciones indefinidas de los intendentes, “mande el proyecto a la Legislatura”, aunque aclaró que no lo votará porque es uno de los autores de la ley que limitó a dos los mandatos consecutivos en la provincia de Buenos Aires.

La reacción

Las declaraciones de Eslaiman enojaron a la diputada Susana González, una dirigente del espacio político del intendente de Ensenada, Mario Secco, que está alineada con Kicillof en la interna del peronismo. “¿Qué disonante, no? Siente que su gobernador los lleva a patadas en el culo, pero con [María Eugenia] Vidal lo ponía tranquilo, sentía que debía darle gobernabilidad", le reprochó por la red social X. Massa y Vidal tuvieron un acuerdo en la Legislatura bonaerense cuando la actual diputada fue gobernadora.

Eslaiman le respondió a González con otro mensaje en la misma red. “Ay, Susana González... ¿Hablás desde un armado que tiene funcionarios e intendentes de Vidal? Escondé a Echarren [por Francisco, intendente de Castelli]... Escondé a Alegre [por Gilberto, intendente de general Villegas]... Escondé a...¿Querés que siga? ¿Querés que te recuerde cómo votaban Pereyra [por Julio, exdiputado provincial y exintendente de Florencio Varela] y etcétera... Busquemos la ley Bapro [de jubilaciones] y hablamos. Y, si querés, te amplío con algunos ministros".

El cruce entre González y Eslaiman siguió. Ella le reprochó haberle votado “sin chistar” cuatro presupuestos a Vidal; el diputado le retrucó que también aprobó los presupuestos de Kicillof.

En medio del clima espeso y las críticas de Eslaiman a los proyectos de Kicillof, el ministro de Economía bonaerense concurrió esta mañana a la Cámara de Diputados provincial para defender el pedido de endeudamiento y sus proyectos derivados, como el fondo de inversión para los municipios.