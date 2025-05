Fractura en el peronismo pampeano: el intendente que desafió al gobernador retiró a su tropa del partido

La fractura en el Partido Justicialista de La Pampa quedó oficializada esta tarde cuando, en una conferencia de prensa, el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, quien procuraba enfrentar en una interna partidaria al gobernador Sergio Ziliotto, comunicó que bajará sus listas distritales y que sus alfiles renunciarán a los cargos que ostentan en la estructura del partido.

El jefe comunal comunicó su decisión luego de que la Junta Electoral del peronismo pampeano dio de baja la nómina que encabezaba para conducir el partido a nivel provincial, con lo cual quedó en pie solo la de Ziliotto, y habilitó solo algunas de sus listas de congresales y de autoridades de unidades básicas.

El 7 de mayo, los apoderados de la Lista 1, que encabeza el gobernador, impugnó la nómina 17, que lidera Di Napoli, con los argumentos de que no completaba “todos los cargos requeridos que conforman el Consejo Provincial”, que “la candidata a vicepresidenta, Shirley Nair Bustos, incumple con la antigüedad de dos años de afiliación conforme a las exigencias de la Carta Orgánica”, y que la lista contenía “tachaduras” y “borraduras” que “no se encuentran salvadas” en el escrito de aceptación de cargos.

🚪 EL PJ PAMPEANO LE CERRÓ LAS PUERTAS A LA RENOVACIÓN



Ante la arbitrariedad de impedirnos competir, la Lista 17 se retira de TODAS las categorías.



Nuestros candidatos renuncian HOY a sus cargos partidarios: no queremos ser parte de un PJ que excluye a sus propios afiliados.… pic.twitter.com/Nip1lBKg9K — Luciano di Nápoli (@copetedinapoli) May 13, 2025

Los apoderados de la lista de Di Napoli contestaron que su lista “cumple con todos los requisitos legales establecidos en la normativa vigente”. Puntualizaron que Bustos es afiliada desde 2012, cuando su padre “ingresó su ficha de afiliación”. Y sostuvieron que, en el reclamo por las tachaduras en el escrito de aceptación de los cargos, “los apoderados de la lista Nº1 no identifican ni señalan con precisión de quiénes se trata”.

Di Napoli (centro), junto a Bustos y Manuel Feito (intendente de Lonquimay, y candidato a secretario general del PJ), en la conferencia de prensa de esta tarde X

Anteayer, la Junta Electoral del PJ pampeano definió no oficializar la lista de Di Napoli, en una resolución en la que también aprobó solo algunas nóminas locales del intendente.

Di Napoli -un exintegrante de La Cámpora que se apartó hace dos años de la estructura y está enfrentado María Luz Alonso, vicepresidenta del PJ pampeano y referente de la agrupación de Máximo Kirchner- encabezó esta tarde una conferencia de prensa en la que comunicó que retiraba sus listas locales y, tanto él como sus seguidores, renunciaban a los cargos partidarios.

Cristina Kirchner y María Luz Alonso Agencia Legislativa

“La Junta Electoral, al reproducir en su decisión para no oficializar nuestra lista los argumentos de la impugnación de la Lista 1, cumplió un mandato no escrito: no tiene que haber elecciones. La Lista 17 no acepta cómo válidos argumentos más proclives a la proscripción que a la participación. Por este motivo y ya que, misteriosamente, solo se nos permite participar en unas pocas categorías, comunicamos que la decisión definitiva e irrevocable de la Lista 17 es retirarse de todas las categorías: provinciales y locales. Para todos los cargos. Si proscriben a nuestro conductor, nos proscriben a todos”, se sostuvo en el documento que presentó Di Napoli, leído en la conferencia de prensa por Sol Portaluppi, una militante que integra su lista impugnada.

“Anunciamos también que todos los compañeros y compañeras que forman parte de la Lista 17 renunciarán inmediatamente a los cargos de representación institucional que tienen actualmente en el partido. En modo alguno estas renuncias a los cargos de representación institucional significan el alejamiento del peronismo", se aclaró en el comunicado.

Di Napoli subrayó que, para impugnarlo, se utilizaron “argumentos falaces”. En la conferencia de prensa, realizada en las oficinas del Centro de Estudios Pampeanos, en Santa Rosa, el intendente recordó su alejamiento de La Cámpora y marcó que “tiene bastante que ver con las actitudes sectarias que pasan hoy en día en el PJ de La Pampa”.

La escisión en el peronismo pampeano abre incógnitas para la elección de octubre, cuando en la provincia se elegirán tres diputados nacionales. El PJ cuenta con una de esas bancas (Varinia Lis Marín), mientras que las restantes son de la UCR (Marcela Coli) y Pro (Martín Maquieyra). En 2027, se elegirá gobernador y Ziliotto no puede presentarse para la reelección, ya que transita su segundo mandato consecutivo, el límite que establece la Constitución.

Di Napoli no definió si presentará candidatos propios en la elección legislativa. “No será nuestra responsabilidad ni la conformación ni el resultado electoral. Si vamos a presentar candidato o no, lo evaluaremos en el momento oportuno”, señaló.

LA NACION intentó conocer la postura de Ziliotto sobre la interna, pero no obtuvo respuestas.