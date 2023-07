El radicalismo pidió excluir a Franco Rinaldi por sus declaraciones “homofóbicas” y elevó la tensión entre Lousteau y Jorge Macri

escuchar

Las acusaciones por discriminación y homofobia contra el primer legislador porteño de la lista de Jorge Macri, Franco Rinaldi, agitó aún más las tensiones entre Martín Lousteau y el exintendente de Vicente López, quienes disputarán en las próximas PASO la candidatura a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio. Es que la UCR porteña, a través de su titular, Mariela Coletta, realizó hoy una presentación ante la Junta Electoral de la coalición para que se expida sobre las declaraciones de Rinaldi en distintos videos de los últimos tiempos.

Aliada de Lousteau, Coletta sostiene que Rinaldi promueve la homofobia, el machismo y la “discriminación” de personas que viven en villas, algo que, asegura, no sería compatible con el espíritu de la alianza. “JxC nació y tiene su razón de ser en la defensa de las libertades individuales y colectivas. No puede haber lugar para violentos y discriminadores, mucho menos encabezando una lista de precandidatos”, manifestó, a través de un hilo de Twitter, la jefa de la UCR de la ciudad de Buenos Aires y precandidata a diputada nacional.

No podemos compartir el mismo espacio con alguien que hace apología de la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en barrios de emergencia.

Anoche, fue el propio Jorge Macri quien salió en defensa de su precandidato al hablar de “un mecanismo” impulsado por algunos sectores “que prefieren que la gente no elija”. “Creo en su pedido de disculpas”, aseguró el precandidato a jefe de Gobierno porteño.

“El paradigma ha cambiado, son tiempos distintos. Pero creo que hay un aprendizaje, no hay disculpas sinceras si no hay aprendizaje. Me quedo con esa parte”, apuntó el primo del expresidente Mauricio Macri en una entrevista con LN+, luego de que Rinaldi rechazara las acusaciones en su contra y asegurara que sus dichos fueron parte de “una performance” que ha “ejercitado durante muchos años” y descartó que constituyeran “un acto discriminatorio”.

“¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?”, es una de las frases de Rinaldi cuestionadas por Coletta. “¿Qué hago con la Villa 31?”, se pregunta en otra entrevista. Y responde: “Es un problema complicado. Lanzallamas”. “La oposición se pelea por ver quién es más homofóbico, más de derecha y más antisemita”, dijo hoy, por su parte, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, aprovechando el revuelo.

Pero la dirigente de la UCR no fue la única en expedirse sobre los dichos de Rinaldi. “Sorprendido por los videos que aparecieron los últimos días. No podemos permitir que Juntos por el Cambio lleve en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación”, dijo, por su parte, el precandidato a jefe de Gobierno Martín Lousteau. Y añadió: “Nuestro espacio debe trabajar por la libertad, el respeto y la inclusión. Este nivel de violencia lastima profundamente a nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad de ser mejores”.

En tanto, otra figura que también se expresó en contra de las palabras de Rinaldi fue José Luis Espert, una de las últimas incorporaciones a Juntos por el Cambio. “Absolutamente repudiables y deleznables las declaraciones homofóbicas de Franco Rinaldi”, escribió en su cuenta de Twitter el economista, hoy alineado al sector de Horacio Rodríguez Larreta.

Días atrás, Lousteau había acusado a Jorge Macri de negarse a debatir antes de los comicios del próximo 13 de agosto. Además, consideró que la precandidatura del dirigente de Pro “no es constitucional” y es “una falta de respeto”, dado que la Constitución local exige una residencia de cinco años para competir por la jefatura de Gobierno. Sin embargo, el Tribunal Electoral porteño habilitó días atrás la candidatura del exintendente de Vicente López al entender que no se requería que ese requisito fuera inmediatamente anterior a las elecciones, sino que bastaba con que la residencia fuera “habitual” y “permanente”.

Apoyos a Rinaldi

Sin embargo, no todas fueron críticas contra Rinaldi. Tras la polémica suscitada a raíz de sus dichos de Rinaldi, el líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, salió a expresarle su apoyo al politólogo y especialista en temas de aviación.

¿No les parece que los porteños tenemos problemas y desafíos realmente importantes? La política no debería andar perdiendo el tiempo en intentar cancelar candidatos en democracia.



Todo mi apoyo a @FrancoVRinaldi. No dudo que harás una elección colosal. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 7, 2023

“¿No les parece que los porteños tenemos problemas y desafíos realmente importantes?”, se preguntó López Murphy en sus redes sociales al referirse al tema. “La política no debería andar perdiendo el tiempo en intentar cancelar candidatos en democracia. Todo mi apoyo a Franco Rinaldi. No dudo que harás una elección colosal”, dijo.

En tanto, el legislador porteño y exsecretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, también expresó su apoyo. “¿Tanto miedo le tienen a las urnas? Primero quisieron impugnar la candidatura de Jorge Macri. Les salió mal. Ahora quieren proscribir a Franco Rinaldi”, marcó. Y agregó: “Que la gente vaya y elija, así funciona la democracia. No vale querer llevarse la pelota porque van perdiendo, basta de barro”.

Martín Yeza, intendente de Pinamar y precandidato a diputado en la lista de Patricia Bullrich, también se expresó al respecto. “Primero: no le creo nada a los políticos que se hacen los indignados por los videos de no se cuando de Franco Rinaldi”, dijo. “Segundo: pidió disculpas. A ganar con las propias virtudes y si no se puede hay que esforzarse mejor”, aseguró.

