Martín Lousteau volvió a criticar a Jorge Macri: “Gobernó hasta hace días un municipio del tamaño de Belgrano”

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Lousteau (Evolución Radical) cargó el domingo contra su rival de Pro para ese cargo, Jorge Macri, a quien le endilgó haber “ gobernado hasta hace pocos días un municipio que tiene el tamaño del barrio de Belgrano y la ciudad tiene 48 barrios ”.

“Los porteños merecemos otro respeto. Merecemos que quienes quieran gobernarnos conozcan nuestra ciudad, cuáles son las cosas que nos afectan, cuáles las que disfrutamos y cuáles son las que se deben resolver”, afirmó Lousteau en declaraciones a Radio Metro sobre la candidatura del exintendente de Vicente López.

“Este conocimiento de la ciudad requiere no de caminar en una campaña, sino de venir trabajando desde hace mucho tiempo y de tener equipos y propuestas como los que mostramos el otro día en el acto en el microestadio de Argentinos Juniors”, amplió el senado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).

Acto de Martín Lousteau "Propuestas para la ciudad"

En ese sentido, propuso: “Debemos sancionar un nuevo Código de Convivencia en el que se establezca como transitamos y nos vemos en la Ciudad y el que no lo cumpla que sea penalizado, por ejemplo a los que lleven chicos a los cortes de calles, porque el Estado paga planes para que ellos estén en la Escuela”. Y agregó: “Queremos que la educación pública vuelva a ser la primera opción de todos los porteños”.

Por la noche, en declaraciones emitidas en una entrevista a El Método Rebord, Lousteau consideró que la precandidatura de Jorge Macri “no es constitucional” y es “una falta de respeto”.

“Yo tengo un equipo trabajando en la ciudad hace ocho años. No es que de repente traigo mi equipo de Vicente López y digo que es lo mismo”, expresó el senador nacional. Y agregó que va “más allá de si -Jorge Macri- gestiona bien o mal”, aunque dijo que tampoco cree que su gestión haya sido buena.

Martín Lousteau, en la Vendimia

Además, señaló que son muchos los que piensan como él sobre que no es constitucional su precandidatura y manifestó que no le gusta “la doble vara”.

“No puedo un día quejarme porque [Sergio] Uñac puso al hermano [como candidato a gobernador de San Juan] pero que no me parezca raro que pongan al primo [de Mauricio Macri en CABA]”, advirtió. Y aseveró: “Es raro para un espacio que después dice que quiere elevar la institucionalidad”.

La respuesta de Jorge Macri con la Resolución 125

Como respuesta a los dicho de Lousteau, el precandidato de Pro, Jorge Macri, respondió las chicanas de su competidor cuando lanzó su campaña el jueves y apeló a la ironía y le recordó a su socio el paso que tuvo por el kirchnerismo y ser el ideólogo de la Resolución 125, que enemistó a la administración de Cristina Kirchner con el campo.

“Yo conozco bien esta ciudad, el que no tiene mucha experiencia en gestión es él. Está bien, no voy a hablar de Lousteau... ¿Cuántas veces dijo que no conozco la Ciudad y todo eso? ¿125 veces?”, se preguntó, como un dardo a su rival, en Radio Con Vos. Fue después de que la militancia de la UCR coreara “¿de qué barrio sos, Jorge Macri?” y luego que Lousteau afirmara, para machacar en su gestión como intendente bonaerense: “Nosotros nacimos acá, nos criamos acá, somos orgullosamente porteños. Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de esta ciudad. No están en otro municipio de otra provincia y ahora se vienen para acá”.

Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el Pro en JxC

Pero Jorge Macri también sacó el inventario de Lousteau. Dijo “no tener dudas” de que la experiencia de gestión del alfil de Gerardo Morales se construyó en el Banco Provincia (Bapro), como ministro en la gobernación del peronista Felipe Solá y como “creador de una ley muy mala, que sentó las bases del poder que acumuló el kirchnerismo en desmedro del campo, del interior, del federalismo y de los privados”, en referencia a la Resolución 125.

“Yo me preparé en una ciudad vecina, Vicente López, que muchos la sienten como parte de esta ciudad; van y vienen, venimos y vamos, chicos que estudian de un lado y del otro. Hace dos años que soy parte del equipo de gestión [de la Capital]. Si habla de alguien que la conoce en campaña, estará hablando de otros candidatos, no de mí”, contrastó.

