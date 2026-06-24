El reproche de un diputado peronista a Martín Menem por no escucharlo durante la sesión: “¿Está linda la charla?"

“¿Está linda la charla, no, señor presidente?”. Con esas palabras, el diputado peronista Mario ‘Paco’ Manrique, secretario adjunto del gremio SMATA, le reprochó al presidente del cuerpo, Martín Menem, que no le prestara atención durante su intervención en la sesión en la que la Cámara baja debatía la media sanción del proyecto oficial conocido como “Spuper RIGI”.

Ante esa interpelación, Martín Menem respondió: “Atiendo a los diputados de su bloque más que a cualquier otro, así que no se ponga en exquisito. Continúe. Cuando viene Germán (Martínez) y los diputados de su bloque, los atiendo de la misma manera así que no me falte el respeto”.

El cruce entre Mario Manrique y Martín Menem

Ante el tono encendido del presidente del cuerpo, Manrique redobló la apuesta y pasó al tuteo: “Hablame con respeto, porque yo a vos te hablé con respeto”.

Visiblemente molesto, Manrique optó por citar a San Martín: “El padre de la Patria decía que la soberbia es una discapacidad que sufren pobres infelices mortales cuando se chocan de repente con una poca cuota de poder, y eso le está pasando a este gobierno, a usted en particular y a todo su bloque”.

Mario Manrique, secretario adjunto de SMATA Enrique García Medina

Ante la interrupción de otro interlocutor que no se vio en la transmisión, el legislador peronista respondió: “Lo que vos me quieras decir me lo decís afuera, ningún problema, amigo”.

La sesión

El Gobierno aprobó este miércoles el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios pendientes contra la Argentina derivados del default de 2001.

La propuesta oficial obtuvo 139 votos a favor, 97 en contra y ninguna abstención, y fue acompañada por los aliados habituales del Gobierno en el Congreso así como por los espacios del centro político. El peronismo llevó la postura de rechazo.

La sesión en Diputados Soledad Aznarez

La sesión seguía con el debate del denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.

El proyecto recién iniciaba su recorrido legislativo en Diputados y el oficialismo busca otorgarle media sanción para enviarlo a la Cámara alta.

El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.