CÓRDOBA.- Mientras en su administración avanzan con la reglamentación para la emisión de cuasimonedas por hasta $22.500 millones, el gobernador riojano Ricardo Quintela encabezó un acto con dirigentes peronistas para, por un lado, mostrar una imagen de cohesión interna y, por el otro, convocar a que se movilicen mañana contra la gestión de Javier Milei. “Nos encontremos en un abrazo de paz para que juntos construyamos la provincia que nos merecemos. El que incrementó el costo del combustible, el que liberó los precios, y él que sacó los subsidios fue el gobierno nacional, no este gobernador” dijo.

Quintela lleva varios meses confrontando con Milei; arrancó en las PASO cuando anunció que si el libertario ganaba él renunciaría. No lo hizo. “No estoy en contra de una persona, sino de determinadas políticas que generan sufrimiento, padecimiento y pobreza en nuestra gente -afirmó en el acto- Muchas veces me siento como un padre de familia cuando los hijos le piden algo y no puede cumplir con el deseo de ellos. Porque no se puede cumplir con el reclamo de los trabajadores de las distintas reparticiones del Estado provincial, y qué más quisiera yo poder satisfacer a cada uno de ellos”.

La Rioja reclama una deuda de $9.300 millones a la Nación por los giros coparticipables de compensación de octubre a diciembre. Son recursos que desde 1988 la provincia recibe por haber resignado un punto de coparticipación; están incluidos en el presupuesto nacional. El 1 de febrero Quintela se presentará ante la Corte Suprema de Justicia.

Martín Menem es apuntado por la vicegobernadora riojana, Teresita Madera. Captura de Video

Los salarios estatales son los más bajos del país; unos $175.000 promedio. Hace unos días el mandatario -que enfrenta protestas y marchas de distintos sectores- prometió una suba de $80.000 para los formales y de $50.000 para los precarizados. En dos meses comenzarían a circular las cuasimonedas, con las que se pagará el 30% de los haberes.

Ayer, de manera implícita, Quintela pidió que cesen las movilizaciones: “Los riojanos no somos violentos, somos hombres y mujeres de bien” y subrayó “acá tienen un gobernador amigo, que no es su enemigo”.

Después de que el domingo la Justicia riojana ordenara la detención de dos empleados públicos acusándolos de incitar a la violencia, el diputado provincial de la UCR Gustavo Galván denuncio la “grave persecución que están sufriendo los trabajadores estatales riojanos con las detenciones a raíz del seguimiento en las redes sociales, que es propio de los gobiernos totalitarios”.

“Como el ‘chavismo venezolano’ , creando un verdadero estado policíaco de persecución, quieren amedrentar a los trabajadores buscando uno o dos de chivos expiatorios, cuando la inmensa mayoría se está expresando en las redes sociales. Han elegido a una enfermera pediátrica del Hospital de Chilecito y a otro trabajador de la salud de la ciudad de La Rioja, dos trabajadores aparentemente al azar para amedrentar y que nadie más se siga pronunciando, ante el silencio cómplice y vergonzoso de los gremios y que la Secretaría de Derechos Humanos”, añadió.

Por su lado, la vicegobernadora Teresita Madera apuntó a Martín Menem como presunto impulsor de las marchas contra el gobierno local. El residente de la Cámara de Diputados de la Nación fue legislador provincial riojano y excandidato a gobernador.

“Más allá de que pueda compartir con nosotros o no una visión política debería tener, no es cierto en este caso ser quien más se esté al frente de la lucha por los recursos de los ciudadanos y de las ciudadanas no ha pasado, al contrario, que se han incentivado, porque si bien estas luchas que la gente viene dando desde la policía y los reclamos salariales que se pueden ir presentando son genuinos, pero están fogoneados políticamente”, dijo en declaraciones a Net TV.

Señaló como responsables a “dirigentes de La Libertad Avanza”. Agregó: “No lo digo yo, si ustedes pueden mirar lo que han sido las manifestaciones, siempre los que han estado al frente de La Libertad Avanza que no tienen tapujos y se ponen las remeras” y apuntó que Menem “habla específicamente de La Rioja con mucha obsesión política en vez de ocuparse de atender diálogo, y eso también va a dificultar, seguramente en gran medida que podamos tener con el Gobierno nacional”.