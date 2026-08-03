Julio Cordero cuestionó el paro nacional docente: “Resulta llamativo”

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuestionó este lunes el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y remarcó que la negociación salarial corresponde a las provincias. “Lo que resulta llamativo es que el paro suceda indicando una circunstancia que está referenciada a Nación”, sostuvo en diálogo con Jonatan Viale, en su programa Pan y Circo, por Radio Rivadavia.

“Lo que es importante destacar es que es un paro, por lo menos, para cuestionar. En principio, nosotros dejamos perfectamente claro que los salarios docentes, lo que se llama la paritaria docente, se discute por cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó el funcionario. En ese sentido, recordó que “son las autoridades locales las que desde 1942 tienen la administración y las definiciones de cuáles son los salarios”.

Julio Cordero, Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Camila Godoy - LA NACION

Señaló además que el año pasado se estableció, mediante un decreto, que el Consejo Federal de Educación fuera el encargado de fijar el salario mínimo para todo el país. “Ese consejo está compuesto por todos los representantes de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”, indicó. Luego insistió en que “cada provincia negocia con el sindicato para establecer cuáles son los salarios en las escuelas y jurisdicciones”.

Al ser consultado sobre el salario promedio del cuerpo docente, el secretario de Trabajo dijo: “Yo no quiero tirar un promedio. Cada vez que uno dice un número, otro viene y lo desmiente. Lo que quiero explicar un poco es que es competencia de cada una de las provincias. Si yo me pongo a decir si los salarios docentes están bien o mal, intervendría en una competencia que no me corresponde”.

Inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Nación realizan controles en la Escuela 12 D.E. 12 “Provincia del Chaco” ante un paro docente nacional convocado por CTERA Valeria Rotman

En relación con las inspecciones impulsadas por el Ministerio de Capital Humano para verificar el cumplimiento de la cobertura mínima del 75% del personal en las escuelas —que incluye a docentes, directivos y auxiliares-, Cordero defendió la decisión del Gobierno y recordó que la educación fue declarada un servicio esencial. “La Argentina determinó, a través de sus representantes en el Congreso, que la educación sea un servicio esencial. Los argentinos dijeron basta a la falta de clases masivas y de manera exponencial en la Argentina”, afirmó.

Una vez más, sobre el conflicto salarial en el sector educativo, el secretario de Trabajo aclaró que “el problema no es con los docentes”. “Nosotros creemos que tienen que ganar más, ganar lo máximo posible. Estamos a favor de ellos a punto tal que instamos a las provincias y a CABA a que negocien lo máximo que puedan”, destacó.

Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, durante la Movilización docente al Ministerio de Economía Valeria Rotman

Al cierre de la entrevista, Cordero se refirió a la situación del mercado laboral y aseguró que, a casi tres años de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, se registra una recuperación del empleo, aunque con marcadas diferencias entre los distintos sectores de la economía.

“Hay creación de empleo y un cambio de escenario para las personas que dejan de desempeñarse en determinados lugares y tienen que capacitarse para incorporarse a nuevas actividades. El balance es muy bueno, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de personas que dejaron los planes Trabajar. Estamos tratando de mantener la estabilidad y se están incorporando al mundo del trabajo 950.000 personas”, afirmó.

En la misma línea, destacó el crecimiento de sectores como Vaca Muerta y el campo como motores de la generación de empleo, aunque reconoció que la industria y la construcción atraviesan un contexto de menor actividad.