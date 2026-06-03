Javier Milei defendió por primera vez públicamente el retiro del pliego de Michelli en el Senado

El presidente Javier Milei defendió hoy por primera vez públicamente el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli, cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon. Lo hizo al replicar un mensaje en la red social X, en el que se jacta de su poder como jefe del Estado para frenar el ascenso de la postulante para el Tribunal Oral Federal Criminal 3 de La Plata.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo”, dice el escrito que compartió Milei en X. “Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, plantea también ese tuit que el Presidente reposteó en su perfil.

El mensaje que replicó Milei para defender el retiro del pliego de Michelli Captura

La nominación de Michelli había sido enviada por el Poder Ejecutivo al Senado, donde obtuvo dictamen con el aval de nueve de los 17 senadores que integran la Comisión de Acuerdos, pero luego fue retirada sin tener aún una explicación oficial.

La posición que avaló Milei fue escrita en X por Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad, a quien el Gobierno le ofreció en 2025 ser procurador del Tesoro, un nombramiento que después no se concretó.

Puertas adentro de la Casa Rosada también echaron mano a ese argumento para ahondar en las razones por las que se desistió del nombramiento de Michelli, familiar de uno de los periodistas que investiga el caso $LIBRA.

“El Presidente tiene la facultad constitucional de mandar un pliego de la terna y de retirarlo. La facultad de no dar explicaciones ni para mandar un pliego ni para pedir su retiro se la da a Constitución Nacional. No va a dar las explicaciones porque no las tiene que dar”, enfatizó una fuente oficial ante la consulta de LA NACION.

En el mismo sentido se expresó otra voz del Gobierno. “Es potestad del Presidente”, sentenció.

La medida generó ruidos porque Alconada Mon fue a lo largo de la gestión libertaria blanco de críticas del Presidente y de sus propagandistas. También ocasionó problemas internos con la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, quien se diferenció del mandatario y validó el nombramiento de Michelli.

En medio de las rispideces que se generaron con Karina Milei, el Gobierno distribuyó hoy una foto de la secretaria general de la Presidencia con la senadora nacional. “Siempre juntas”, escribió Bullrich en sus redes para escenificar unidad y armonía.

Según pudo averiguar LA NACION, el encuentro ocurrió en el despacho de la secretaria general. “Paz y amor”, comentaron desde la Casa Rosada respecto del mitin, para intentar poner paños fríos a los dardos cruzados que se intensificaron ayer cuando LA NACION anticipó que Bullrich le había puesto a Milei la renuncia a la jefatura de bloque a disposición.

Al llegar al Senado, Bullrich intentó hoy bajar la espuma, al aseverar ante los medios que “de ninguna manera” había riesgo de ruptura en el bloque libertario.

“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, escribió la exministra de Seguridad tras el encuentro con la jefa partidaria oficialista, que tiene altísimo nivel de veto sobre el círculo de poder de su hermano.

Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/kPo5FebOQO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 3, 2026

Antes de la foto con Karina Milei, fuentes del sector que sintoniza con la hermana del Presidente acusaron a Bullrich de generar ruidos públicos por la nula injerencia que tuvo la senadora en la selección de los candidatos para ocupar las vacantes en el Poder Judicial.

“Ella quiso meter gente suya, no se lo dieron y aprovechó esto”, plantearon las fuentes libertarias.

Incluso, en esas horas de tensiones, hubo funcionarios del oficialismo que salieron a negar que la senadora haya puesto su renuncia a la conducción del bloque a disposición. Fue el caso de la diputada nacional Juliana Santillán, cercana a la cúpula libertaria y habitual vocera mediática del oficialismo, quien escribió sobre la publicación de LA NACION: “Más falso que honestidad de kuka”.

Sin embargo, la propia Bullrich lo ratificó anoche desde Mendoza: “Yo fui ayer, hablé con el Presidente, le conté de mi objeción de conciencia, él me explicó su posición. Por supuesto toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición quizás distinta a la que puede tener el Presidente, uno como persona de bien pone su renuncia a disposición. Para el Presidente siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración que yo hice, que creo que corresponde. No hay internas, hay una objeción de conciencia”.

MÁS FALSO QUE HONESTIDAD DE KUKA https://t.co/tm2DtGBdSn — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) June 2, 2026

A nivel legislativo, el pliego de Michelli consiguió las firmas en comisión para avanzar al recinto. No obstante, en la reunión de jefes de bloque decidieron pasar para la semana próxima el tratamiento de esa candidatura y dejar en la sesión convocada para mañana otro medio centenar de pliegos.

Con esta movida de atrasar el tratamiento una semana, el oficialismo ganó tiempo para negociar con sus aliados, ya que todavía quedan casilleros en la Justicia sin llenar que permitirían abrir conversaciones para dirimir el pliego de la polémica.

Por estas horas, en la Casa Rosada barajan la posibilidad de que, si el Senado le da aval al nombramiento de la cuñada de Alconada Mon con la mayoría simple que se requiere, el Presidente no firme el decreto para validar definitivamente su designación y el caso quede planchado.