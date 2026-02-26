El Senado sesiona para ratificar el acuerdo Mercosur-UE y la designación de Fernando Iglesias como embajador

En la antesala del tratamiento de las reformas laboral y del régimen penal juvenil, que el Gobierno quieren que sea ley antes del discurso de Javier Milei ante la Asamblea legislativa, el Senado sesionará este jueves para tratar una serie de iniciativas que incluye la designación de Fernando Iglesias como embajador, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y los cambios en la ley de Glaciares.

La sesión está convocada para las 11 y comenzará con el debate del pliego de Iglesias, que busca la confirmación del Senado del decreto por el que el Poder Ejecutivo lo designó “en comisión” como embajador ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

El orden acordado por los jefes de bloque continuará con la ratificación del histórico tratado entre el Mercosur y la UE, que viene aprobado de Diputados y obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores la semana pasada. El oficialismo confía en tener los votos para aprobar todas las iniciativas, incluida la reforma de la ley de Glaciares, iniciativa que genera polémica y despierta oposición de manera transversal en todos los bloques.

Fernando Iglesias fue designado como embajador argentino en Bélgica; hoy tratan su pliego en el Senado

Siempre polémico, Iglesias pasó la semana pasada el examen de la Comisión de Acuerdos, ante la que se presentó para defender su postulación y trazar los lineamientos de su misión diplomática que tendrá como sede la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica y corazón político-institucional de la Unión Europea.

El exdirigente de Pro devenido en defensor del gobierno libertario pasó el examen sin sobresaltos gracias al apoyo de la oposición dialoguista, que se espera que se replique en el recinto durante la sesión. El kirchnerismo, por su parte, anticipó su rechazo a darle su acuerdo a Iglesias, aún a pesar de reconocer que es potestad del Poder Ejecutivo designar embajadores políticos, como es el caso del exdiputado nacional.

El kirchnerismo también votará en contra de la ratificación del acuerdo Mercosur-UE, rubricado por los bloques regionales en enero último y que fue aprobado por la Cámara de Diputados hace dos semanas.

El presidente Javier Milei cuando se firmó un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay Jorge Saenz - AP

Si, como todo indica, el convenio consigue la mayoría simple y queda sancionado como ley, la Argentina se convertirá en el primer país en ratificar el acuerdo cuya implementación se encuentra demorada a la espera de un pronunciamiento del tribunal de justicia europeo.

El acuerdo es un tratado de libre comercio que habilitará la eliminación progresiva de aranceles a las exportaciones que pesan sobre gran parte de los productos que la Argentina le vende a países de Europa que integran el bloque.

En su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, dijo que el tratado también “incrementará y potenciará nuestras exportaciones a la Unión Europea, un mercado de 450 millones de personas de alto poder adquisitivo”.

El senador libertario Francisco Paoltroni y Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Captura

“El acuerdo triplica nuestra llegada al PBI global, del 10 al 30%, es decir que nuestras exportaciones van a llegar ahora al 30% de los países” y que “podrán aumentar un 76% en los próximos cinco años y un 122% en los próximos 10 años”.

El kirchnerismo criticó el apuro del oficialismo por avanzar con la ratificación del acuerdo sin profundizar en el impacto que tendrá sobre la producción industrial de la Argentina. “No nos han traído estudio del impacto en cada uno de los rubros en los que nuestro país ha acordado con la UE”, se quejó Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires).

La UCR apoyó de manera enfática el tratado. El bonaerense Maximiliano Abad dijo que el acuerdo “podría convertirse en la política de Estado más importante de las últimas décadas”. “Es absolutamente trascendental”, insistió el senador radical.