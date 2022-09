Día del chocolate: relleno con dulce de leche o más sofisticados, ¿qué buscan hoy los argentinos? ¿cómo lo conservan? ¿con qué bebida lo acompañan?

LA NACION

Cada 13 de septiembre, en conmemoración al nacimiento de Roald Dahl, autor de la novela Charlie y la Fábrica de Chocolate, se celebra el Día Internacional del Chocolate. Dahl nació en 1916 y falleció en 1990, pero fue en 1995 cuando surgió en Francia el origen de la festividad en su honor. Aunque de cuna europea, la fecha contó rápidamente con el consentimiento de Estados Unidos, dado que también ese mismo día -pero de 1857-, nació Milton S. Hershey, el fundador y dueño de la compañía de chocolates Hershey, una de las marcas famosas conocidas por producir este producto a gran escala.

¿Qué lugar ocupa Argentina en el consumo mundial de chocolate ?

Y Argentina, que no es un país productor de granos de cacao, pero sí uno de los países del mundo con mayor consumo de chocolate, se suma a este homenaje. Con un promedio de consumo de dos kilos per cápita por año -según una encuesta realizada por Statista Global Consumer Survey- se ubica bastante lejos de los países con mayor consumo del mundo, como Suiza, con 9 kilos per cápita al año; Alemania, con 7,9 kilos; Reino Unido, con 7,5 kilos; Suecia, con 5,4 kilos, y Australia, con 4,9 kilos.

La selección de bombones de PuroCacao.

Nuevos hábitos de consumo: el chocolate negro y nuevos sabores

En los últimos años, y principalmente impulsado por la pandemia de COVID-19, los hábitos de consumo cambiaron. Con foco en aspectos vinculados a la salud y lo sustentable, pero a la vez con una búsqueda activa del bienestar, los argentinos eligen productos de mejor calidad para el disfrute diario y los que más se acercan a la pureza del producto. Así como sucede con los panes de masa madre o la cafetería de especialidad, el público se fue educando y el momento de la compra confirma esta tendencia.

Por lo que refiere a los gustos, varían con la estacionalidad y, además, fueron mutando con el tiempo. “Históricamente, el favorito era el bombón de dulce de leche, pero hoy cobran mucha importancia los que tienen como ingredientes bebidas y vinos. También los mix frutales son muy elegidos. Notamos que el consumidor busca constantemente estas novedades y permite que los sorprendamos”, asegura Rodrigo Bauni, al frente de PuroCacao.

También en Rapanui advierten estos cambios en los gustos. Por ejemplo, en los últimos años, el consumo de sus trufas y bombones artesanales aumentó significativamente. “En el top 5 de nuestros favoritos más vendidos se encuentran Franui -que ya se convirtió en un clásico de los amantes del chocolate-, el marroc, el Nuicciolato (un bombón de chocolate con leche, pasta de avellanas y avellanas), los ositos rellenos para los más chicos y el milhojas. Y de entre los últimos lanzamientos, los más demandados son la tableta de leche con pistachos caramelizados y sal marina; la tableta amarga con sal marina y caramelo, Cerveza Milk Stout con chocolate, licor de chocolate, y los nuevos Rapanuinos con pistachos, cranberries, coco y base de chocolate blanco”, asegura Diego Fenoglio, fundador de la marca.

En esa búsqueda de mejora y calidad continua, Rapanui explora nuevos productos. Dentro de sus próximos lanzamientos se encuentran tres bombones: el primero con una ganache realizada con dos texturas diferentes de frambuesas, el segundo con una mousse de casis y dulce de leche y el último de guindas con una crema de whisky. Por otro lado, frente a consumidores cada vez más exigentes, la marca está apostando a desarrollar una línea de productos veganos, iniciando el proceso con dos novedades: la creación de macarons veganos rellenos de una ganache de chocolate amargo y amarettis veganos. Estas innovaciones estarán disponibles en los próximos meses en todas las sucursales que posee la marca en el país y en su tienda online.

En la misma línea se encuentran las estadísticas de La Pinocha Chocolates. En sintonía con las nuevas tendencias de consumo, para esta casa de chocolates, las variedades que más crecieron en ventas en el último tiempo fueron toda la línea de amargos, extra amargo y puro cacao. Entre las novedades de la marca se encuentran las almendras al cognac, con un interesante balance entre la fruta seca y el licor; también está el de mascarpone y frutos rojos.

El ingrediente que hace la diferencia

Ya sea de Bélgica, Suiza, Colombia, Ecuador, Venezuela u otra región, el principal y más destacado ingrediente que hace a la diferencia de un buen chocolate es el cacao. Sin embargo, en los chocolates que se venden comercialmente no se encuentra únicamente el cacao. También pueden estar presentes azúcares, algún ingrediente graso e incluso alguna esencia o aromatizante.

El milhojas de La Pinocha Chocolates, un producto de los más demandados.

El porcentaje de cacao utilizado al elaborar el chocolate es importante ya que este ingrediente cuenta con propiedades beneficiosas para la salud (además de su delicioso sabor). “El cacao es un excelente alimento energético por su contenido en teobromina. Además, gracias a su contenido en flavonoides facilita la agilidad mental y la concentración. También posee propiedades antioxidantes, variedad de polifenoles que retardan el envejecimiento celular. Brinda sensación de bienestar y placer y mejora el estado de ánimo ya que proporciona los aminoácidos necesarios para la producción de serotonina, la hormona de la felicidad”, explica Camila Romeo, Licenciada en Nutrición (MN 10570) miembro del Departamento de Nutrición de New Garden. Eso no es todo, el cacao aporta vitaminas del complejo B, vitamina A y E y minerales como el potasio, hierro, magnesio, fósforo y zinc.

“Cada vez se comprende mejor que el cacao es una semilla vegetal y no una golosina: hoy se utiliza muchísimo como snack, de una forma más saludable“. Además, es considerado uno de los súperalimentos, siempre que se trate de cacaos y chocolates con bajo contenido de azúcar o sin azúcar, que contengan la grasa propia del cacao. Otra de las características de los cacaos con más de 70% es que sacian más fácilmente, lo cual nos invita a consumir menores cantidades”, revela el chocolatier Rodrigo Bauni.

Las trufas y bombones de Rapanui.

¿Qué bebo con el chocolate? ¿Cómo lo conservo?

Para degustar correctamente un chocolate, es ideal que éste se encuentre entre los 18° y 23° centígrados. Visualmente, hay que identificar que sea brillante, y también distinguir las combinaciones de marrón, rojo y negro que caracterizan a cada cacao. El aroma debe ser agradable y, en boca, la primera sensación al gusto -y al retrogusto- debe ser profunda, de textura sedosa, pero no como talco o arena: “Se debe fundir completamente en la boca sin generar una sensación pastosa. Y nunca sentir un sobre tostado, su acidez debe ser elegante, frutal y floral: sus notas deben estar perfectamente balanceadas”, subraya Bauni.

Aunque cada quien debe explorar cuál es su mejor forma de consumir chocolate, Diego Fenoglio de Rapanui recomienda acompañarlo con café, whisky o vino.

Desde el momento de la compra, hasta su consumo se puede guardar en la heladera. Es un mito que esta forma de conservarlo no es correcta. “Guardar el chocolate en la heladera ayuda a mantener sus propiedades hasta el momento de consumo. Es recomendable hacerlo dentro de una bolsa de tipo hermética para que la humedad de la heladera o freezer no se transmita al producto. Nosotros sugerimos consumir el chocolate antes de los diez días posteriores a su compra o guardarlo hasta 30 días en el freezer o 20 días en la heladera. Además, recordamos retirarlo al menos 30′ antes de su consumo para que el mismo llegue a 24º o a temperatura ambiente. La forma de identificar un buen producto es entrenando el paladar”, concluye Fenoglio.