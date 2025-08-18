El streamer Sergio “Tronco” Figliulo será candidato a diputado nacional por el oficialismo

El comunicador Sergio Figliuolo, más conocido con el nombre de “Tronco”, ocupará el lugar número once en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, nómina que encabeza el economista José Luis Espert.

Si bien desde hace tiempo que es conocido en el mundo de las transmisiones por streaming, la figura de “Tronco” se tornó más popular hace casi dos meses cuando entrevistó al presidente Javier Milei junto a su perro Conan, de raza mastín, durante la emisión del programa “El troncal de las mascotas” por la señal Neura.

Además de estar tanto el conductor como el jefe del Estado vestidos con mamelucos de la petrolera YPF, el programa se viralizó por el momento de tensión que se vivió cuando calificó a Conan de “cosa” y fue reconvenido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también presente en el estudio.

Luego de que Figliuolo mencionara al animal como “una cosa” la hermana presidencial tomó la palabra para recordar que había ordenado el inmediato despido de uno de sus colaboradores por haber pedido, durante la realización de una sesión de fotos cuando ya era Presidente, que corrieran al perro porque estorbaba. La incomodidad del conductor fue evidente, al extremo de que debió aclarar que se refería a “esa cosa hermosa”, señalando al mastín.

Milei le firma un mameluco de YPF al conductor "Tronco"

Integrante del equipo de Alejandro Fantino en Neura, el comunicador parece haber dejado atrás el mal trago y ahora terminó convertido en candidato por La Libertad Avanza en suelo bonaerense en un lugar expectante si es que, como anticipan las encuestas, el oficialismo hace una buena elección en el distrito más popular del país.

Figliuolo también protagonizó otra polémica a mediados del año pasado cuando en uno de los programas de Neura permitió que saliera al aire el audio de un oyente con referencias al cáncer y a la pedofilia, lo que generó una ola de críticas en las redes.

Esto lo obligó a salir a pedir disculpas y aclarar el incidente. “Estoy enojado con lo que pasó y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Lo que yo atiné a hacer ante esa barbaridad fue reírme de los nervios”, se justificó.

Al poco tiempo de que saliera al aire el mensaje, las redes sociales comenzaron a replicar cientos de críticas hacia el conductor y su reacción. Al día siguiente, en una transmisión especial, Figliuolo pidió disculpas por lo sucedido y aseguró que él era el único responsable.