El subsecretario de Deportes renunció por sus diferencias con Daniel Scioli

El subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, renunció a su cargo, luego de que su área volviera a quedar bajo la órbita de Daniel Scioli.

De Urquiza es el tercer subsecretario de Deportes que deja el cargo, que desde el comienzo de la administración mileista.

El lugar siempre quedó en manos de personas del expresidente, Mauricio Macri.

“No me voy con resentimiento. Me voy con la conciencia tranquila. Sé del esfuerzo realizado por cada integrante del equipo y estoy convencido de que dejamos una base mucho más sólida que la que encontramos”, escribió De Urquiza, en su carta de renuncia.

De Urquiza, que llegó al cargo en julio de 2024, había dado las primeras señales de que quería dejar el cargo la semana pasada, luego de un cambio en la estructura del área, publicado el lunes 20 en el Boletín Oficial. Esa modificación dispuso que su área volvía a estar bajo la órbita de la secretaría de Scioli, con quien De Urquiza no tenía una buena relación. Desde noviembre pasado y hasta la semana pasada, de Urquiza reportaba al jefe de Gabinete, Diego Santilli, con quien lo unía su pasado en Pro.

De Urquiza llegó al cargo en julio de 2024 y fue el tercer hombre de las filas de Mauricio Macri en esa área desde que comenzó la administración de Javier Milei.

“Lo está evaluando”, habían dicho la semana pasada cerca de De Urquiza a LA NACION ante la consulta por su posible salida del Gobierno.

Este viernes se conoció la renuncia. En su carta, en primer lugar agradeció al presidente Javier Milei. “Quiero agradecer también, de manera muy especial, al Presidente Mauricio Macri, quien confió en mi persona y propuso mi nombre para ocupar esta función”, agregó después.

En los últimos días, en el Ejecutivo aseguraban estar desconcertados con los movimientos de De Urquiza, quien luego de deslizar esa posibilidad se despidió poco después de sus empleados en la Subsecretaría, pero siguió yendo a trabajar. La despedida fue el viernes, pero esta semana siguió yendo a la planta baja del edificio de Núñez donde está la Subsecretaría.

A lo largo de esta semana, De Urquiza siguió acudiendo a la sede del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), ubicado en la planta baja del edificio en el que también ocupaba un cargo a la par de la Subsecretaría.

En el Ejecutivo, los movimientos de De Urquiza recordaban a los de Fernando Brom, el hasta junio subsecretario de Ambiente, que siguió yendo a trabajar a pesar de haberse despedido de sus empleados y, en su caso, incluso después de que se le hubiera aceptado su renuncia.

Los rumores sobre una posible salida de De Urquiza del cargo comenzaron el jueves pasado, poco después de que se conociera oficialmente que, en medio de los cambios que se están dando en la estructura de la jefatura de Gabinete, el área de Deportes volvía bajo la órbita de Scioli, como había sucedido hasta noviembre pasado.

Diógenes de Urquiza

Esa decisión revirtió lo que había sucedido en noviembre pasado, cuando asumieron Santilli en Interior y Manuel Adorni en jefatura de Gabinete. En ese momento, la subsecretaría de Deportes dejó de estar junto a Turismo y Ambiente, a cargo de Scioli.

Entonces, en la Casa Rosada admitieron rispideces entre De Urquiza y Scioli porque el exgobernador bonaerense “estaba muy encima del área cuando dependía de él” y alegaron que fue por eso que en noviembre, cuando asumió Santilli, el titular de Deportes pidió pasar a trabajar con él.

De Urquiza ocupa el cargo desde julio de 2024, cuando asumió como tercer responsable de Deportes de la administración mileista

Las fuentes oficiales agregaron que De Urquiza había pedido figurar ad honorem en la subsecretaría para poder percibir el sueldo de director del ENARD. “El sueldo del Enard era mayor”, dijeron, sin dar precisiones sobre los montos.

Los choques no habrían sido solo con Scioli. Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y titular del ENARD, también le había pedido a De Urquiza que diera un paso al costado en el organismo. Moccia, además, despidió a Philippe Oudinot, persona de confianza De Urquiza bajo el argumento de una “reestructuración administrativa”.

El Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en Núñez Ricardo Pristupluk - LA NACION

La última semana, cerca de De Urquiza dieron de baja esas versiones y apuntaron: “El problema es Scioli y Moccia”. Agregaron que nadie le pidió correrse del ENARD y deslizaron: “Buscan quedarse con la caja del ENARD, que es chica, pero de fácil acceso”.

La última semana, en la ronda de despidos en el ENARD, además de Oudinot, también fue desplazada Lorena Scioli, hija mayor del exgobernador, que estaba como empleada administrativa. Así como también Carlos Férrea, quien desde 2022 se desempeñaba como subdirector general, al tiempo que se habría más desplazamientos, según confirmaron fuentes oficiales.

De Urquiza ocupaba el cargo desde julio de 2024, cuando asumió como tercer responsable de Deportes de la administración mileista.

Su llegada fue en reemplazo del abrupto despido del exintendente de La Plata, Julio Garro, quien a su vez había reemplazado a Ricardo Schlieper, un rosarino dedicado a la representación de futbolista y que apenas un duró un trimestre en el cargo.