Quién le tiró las pelotitas de telgopor a Scioli, el hombre que navega las internas libertarias y mantiene su cargo

Cientos de bolitas de telgopor volaban sobre el rostro de Daniel Scioli, que aún así siguió con su discurso para promocionar la temporada de nieve en Bariloche, sobre todo a los turistas brasileños. Pasaron las horas y el secretario de Turismo y Ambiente de Javier Milei se hizo viral y despertó la polémica con su spot. Hubo especulaciones de todo tipo y una pregunta: ¿Quién le arrojó las pelotitas?

Con nieve artificial: Daniel Scioli se filmó para promocionar la temporada de invierno 2026

En la palestra política pese al paso de los años y las crisis, Scioli −de pertenencia peronista pero ahora libertario− seguramente supo reconocer que el video podía darle reproducciones. Sobreviviente de las internas libertarias y −dicen− alejado de los ruidos de la Casa Rosada, llegó al Gobierno de la mano del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, pero supo conquistar a los hermanos Milei y ahora sigue de gestión −viajes por el mundo incluidos− en su cargo de secretario de Turismo y Ambiente, haciendo zigzag ante las fricciones entre la secretaria general y el estratega Santiago Caputo.

Según le contaron a LA NACION fuentes oficiales, la publicidad de la temporada de ski en el sur que protagonizó Scioli no fue ideada por los equipos de comunicación del funcionario.

Las fuentes señalaron que Scioli estuvo en Miami, Estados Unidos, desde el lunes hasta el martes a la noche por una actividad sobre el mercado de los cruceros, y que desde ahí partió rumbo a San Pablo, Brasil, para la feria de turismo WTM Latin America. Regresó el miércoles a la Argentina.

En la exposición, el secretario visitó el stand de Bariloche. “Estaba ahí el intendente de la ciudad, Walter Cortés, y había una fila para hacer los videos de la nieve. El intendente lo invitó, se sentó y grabó el spot”, contaron a LA NACION.

¿Cómo cayeron las pelotitas? En el stand había una máquina que tiraba las bolitas de telgopor y un ventilador las impulsaba para darles movimiento y simular la característica nieve de esa localidad rionegrina.

“Daniel se ríe por lo que pasó; se habla de él, es todo ganancia”, comentaron en el Gobierno sobre la reacción del secretario de Turismo, cuyas andanzas despertaron todo tipo de comentarios en redes sociales, incluso críticas de actores del kirchnerismo que todavía no le perdonan su salto a las filas de La Libertad Avanza (LLA) tras haber sido candidato a presidente de Cristina Kirchner en 2015.

Él, comentan, les trajo a los hermanos Milei un número: que entre Aerolíneas Argentinas y Gol harán 28 vuelos diarios a Bariloche en el pico del invierno. Dicen los que saben que Scioli tiene un muy buen vínculo con el Presidente, con quien habla directamente en algunas ocasiones. También conserva una amable relación con su hermana, Karina Milei.

Daniel Scioli llegó al gobierno de Milei de la mano de Guillermo Francos X Catalán

Sin embargo, aseguran que el secretario en la diaria reporta a Manuel Adorni. En medio del operativo del Gobierno para reposicionarlo por las denuncias en su contra, el actual jefe de Gabinete organizó ya una serie de encuentros con ministros y después pasará a los secretarios, por lo tanto en las oficinas de Scioli ya se preparan para ese nuevo mítin en que le tocará exponer sobre la diaria de la cartera.

A pesar de que su amigo Francos lo acercó al Gobierno y de que el propio exjefe de Gabinete cree que hubo un desgaste de Adorni a su figura para quedarse con su cargo (aunque las principales diferencias fueron con el estratega Caputo), Scioli supo acomodarse a los nuevos vientos y se quedó.

Más allá de los fuertes rumores sobre una posible renuncia tras las elecciones de octubre de 2025, presionado por la salida de Francos, Scioli se mantuvo en su cargo, uno de los más codiciados por las travesías al exterior, que son parte de la misma gestión. En ese momento solo perdió el área de Deportes, que quedó en la órbita del ministro del Interior, Diego Santilli.

Cuentan los que caminan la Casa Rosada que los paquetes de la yerba mate que produjo Scioli en noviembre, de color naranja −que identificó su gobernación bonaerense cuando era peronista−, el número 9 y la leyenda “Pichichi” decoran alguna que otra oficina importante de Balcarce 50.

El ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes, Abdulla bin Touq Al Marri, recibió un paquete de la yerba mate "Pichichi"

Pese a que el gobierno libertario no impulsa una política de alto vuelo en el área de Turismo y promete continuar con la motosierra, Scioli conserva sus líneas de gestión y también su silla en el poder. “Tiene muy buena relación con Milei, le reporta a Adorni y está siempre al margen de las internas, siguiendo su agenda”, refirieron en el Gobierno.