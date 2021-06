El tenso cruce entre Fernando Iglesias y Leandro Santoro

Los diputados Fernando Iglesias y Leandro Santoro protagonizaron anoche un tenso cruce, en donde se incriminaron unos a otros en torno a la gestión de la pandemia y al estado actual del país. El legislador de la oposición acusó que el oficialismo “no puede mostrar ni un solo logro”, mientras que Santoro sostuvo que Cambiemos “destruyó al país”.

El debate empezó con tono cordial pero la tensión fue en aumento. Hasta que Santoro, a los gritos, le recriminó al diputado del Pro: “¡Llevaste gente con consignas berretas a movilizaciones masivas para que la gente se contagie”, advirtió, enfurecido. “¡Ahora que tenemos 80 mil muertos lo único que tenés para decir es que no tenemos la vacuna de Pfizer!”, le tiró.

Pero Iglesias se la devolvió: “¡Yo hablo de lo que quiero!”.

Durante el programa A dos voces, por TN, los legisladores se enfrentaron en la misma mesa, con una distancia razonable, que no fue suficiente para garantizar la cordialidad. Primero fue el turno del diputado del Frente de Todos, quien buscó resaltar los aspectos positivos de la gestión de Alberto Fernández.

“Se regularizó el flujo de llegada de vacunas; tener producción propia creo que nos da tranquilidad. Por primera vez vemos una luz al final del túnel, vemos que hay una salida, tener al 26% de la población vacunada con una dosis”, comenzó.

Luego, se refirió a las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y manifestó: “Ayer quedó claro que se tejieron especulaciones, que se acusó de prejuicios ideológicos para no querer negociar con Pfizer y quedó claro que tuvo que ver con el marco normalito que votaron los diputados de la Nacion”.

“En las últimas 48 horas se despejó ese fantasma horrible de que la Argentina no tenía 14 millones de vacunas como consecuencia de que había un intento de soborno por parte del Gobierno”, agregó.

En su turno, Iglesias negó los dichos de Santoro y retrucó: “Ayer no se desmintió nada, ayer se confirmó todo. Dijo con absoluta claridad el representante de Pfizer que entregaron el 99,9% si tenés alguna duda, te digo que en México se entregaron 13 millones. Dijo también que, a esta altura, dio el cronograma que le ofrecieron a la Argentina y que ya deberían estar acá 8 millones de vacunas”.

“Estos muchachos decían que venían a arreglar todo, y que no iban a hablar de pasado y no hay día que no le echen de todo la culpa a la oposición”, criticó Iglesias. Y continuó: “Hicieron un desastre y me causa gracia que digan que es la ley que votaron los diputados”.

“La Argentina está entre los países que peor manejaron la pandemia, entre los que más cerraron las escuelas, entre los que tuvieron una caída del PBI que fue más del doble de la que tuvo Brasil y 50% más de la que tuvo Chile y Uruguay, por nombrar solo a los vecinos”, añadió.

En ese momento, Santoro respondió: “Me parece que está culposo de haber votado esa ley, porque es una ley que pasó por comisión, fue al plenario de Diputados, de Senadores, se votó y nadie hizo ninguna objeción. Es una ley que nos sirve para negociar con todos los otros laboratorios que sí aceptaron, si ustedes no se percataron, este es un error del Estado argentino, no del Gobierno”. Asimismo, negó que Pfizer esté cumpliendo al 100% como indicó el legislador de Cambiemos.

“La Argentina no es ni el peor país del mundo, ni el mejor país del mundo. Nosotros estamos resolviendo problemas en un contexto de mucha complejidad en una zona del mundo donde la cosa se ha puesto muy fea. Yo he visto los gráficos que pusiste en Twitter que somos el primer país en cantidad de muertes por millón”, acusó Santoro a Iglesias, quien negó haber puesto ese dato en su cuenta personal.

“Dije que son el peor país de la historia, eso es lo que dije y lo estoy sosteniendo. Son un desastre, ustedes, no el país”, agregó Iglesias.

El diputado Santoro acusó al gobierno de Mauricio Mari de haber cerrado en 2017 “la única fábrica de jeringas en el país” “El gobierno anterior no tuvo como política de estado construir y fortalecer un sistema público de salud”, acusó.

Y expresó: “Me preocupa la angustia de la gente, de que se le genere la sensación de que si nosotros tenemos los problemas que tenemos, no es porque el mundo está complicado, sino porque en realidad hay un sector de la política que busca llevar un beneficio personal, eso es jodido Fernando. Vos para hacer una declaración de esa naturaleza tenés que tener algo, tengo este documento”. Iglesias le retrucó: “¿Vos decís que tengo que tener algo como los cuadernos? “. Y Santoro siguió: “Algo, ni siquiera tuvieron la fotocopia de los cuadernos en esta oportunidad”.

Según Iglesias, hay pruebas “contundentes” de que el Gobierno no quiere la Pfizer, porque se niega a modificar la ley aprobada en el Congreso. “Hay un sesgo ideológico”, sostuvo.

En otro momento de la entrevista, Santoro no pudo evitar levanta el tono de voz y explotó contra el diputado de Cambiemos. “Una vergüenza, sabés lo que hiciste vos, trabajaste para que la gente no crea en la capacidad de las medidas de cuidado. Formaste parte de siete movilizaciones llevando a la gente con consignas berretas para que se contagie en los lugares. Fuiste una de las personas que menos apoyó la posibilidad de que los argentinos mantuviéramos la unidad en el momento que más lo necesitábamos. Por mezquindad política, fuiste a hacer política barata de lo peor. Te cagaste de risa de los muertos del Covid y ahora que tenemos 80 mil muertos se te ocurre decir ‘no trajeron vacunas de Pfizer’ después de que fuiste vos el que votó la ley que no permite que Pfizer esté en la Argentina”, cerró Santoro.

Por su parte, Iglesias insistió en que se modifique la ley para que se pueda cerrar un acuerdo con Pfizer. “Si el tema es la ley yo te repito el ofrecimiento de mi bloque. Mañana va a haber sesión, planteen un apartamiento del reglamento para modificar la ley, nosotros les vamos a dar el okey y vamos a cambiar la palabra de esa ley que según vos votamos nosotros. Cuando quieran, no hay ningún problema”, respondió.

Y contraatacó la acusación de Santoro: “Ustedes son los responsables, ustedes están a cargo del poder. ¿Cómo pueden ser tan caraduras?”.

