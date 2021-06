Qué dijo Pedro Sánchez sobre los argentinos vacunados con Sputnik V

Tras la reunión de trabajo que encabezaron Alberto Fernández y Pedro Sánchez, el mandatario extranjero se refirió en la conferencia de prensa conjunta con el Presidente al ingreso de argentinos vacunados con la Sputnik V a España.

“Es uno de los debates que estamos teniendo con la UE. Me atrevo a decir que son vacunas y no tendrían que ser obstáculos para la movilidad entre continentes aunque no estén homologadas”, destacó hoy Sánchez.

El ingreso a España

A partir de este lunes España dio inicio ala apertura de los viajes por turismo desde países extracomunitarios destinada a personas que cuenten con el certificado de vacunación completo.

Puntualmente para ingresar a España se exige un certificado de vacunación expedido por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis necesaria para completar el ciclo de vacunación.

En estos momentos las vacunas autorizadas para entrar al territorio español son las aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir las producidas por Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm. Lo que no incluye la vacuna rusa Sputnik V, una de las más utilizadas en la Argentina.

Sin embargo, Sánchez sostuvo hoy que esta cuestión está siendo debatida por la UE, ya que, según aclaró, las vacunas “no deberían ser un obstáculo” para ingresar a un país.

