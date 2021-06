Florencia Kirchner está internada en el sanatorio Otamendi

Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta de la Nación, se encuentra internada en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires.

Esta no es la primera vez que la hija de Cristina Kirchner, de 30 años y madre de una niña, es noticia por sus problemas de salud. En el año 2019 la cineasta, hermana menor del diputado Máximo Kirchner, estuvo meses internada en Cuba, donde se trató por una fuerte depresión y por un linfedema en las piernas.

El año pasado, en una de las pocas entrevistas que brindó tras su vuelta al país, afirmó: “Me persiguieron, me volvieron loca, me enfermaron. Utilizaron casi todas las herramientas posibles para hacerme pelota a mí y a mi madre”.

Tanto ella como su hermano están involucrados en las causas judiciales Hotesur y Los Sauces, donde se los investiga por supuesto lavado de dinero. Semanas atrás, tras permanecer bajo el control de tres intervenciones judiciales, ambos recuperaron la administración de sus propiedades: cuatro hoteles, dos sociedades y más de 30 inmuebles entre Santa Cruz y Buenos Aires.

La joven regresa hoy de la isla a la Argentina junto a su madre, Cristina Kirchner, y escribió una despedida al lugar que fue su residencia durante más de un año Instagram

Noticia en desarrollo