El tenso cruce entre Tenembaum y el economista Boggiano por defender las medidas de Milei

Esta mañana el economista libertario Miguel Boggiano habló en una entrevista radial con el periodista Ernesto Tenembaum. A lo largo de media hora, el conductor de Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio Con Vos) y su entrevistado dialogaron sobre distintos temas de la actualidad política, pero las distintas opiniones causaron momentos de tensión en el programa.

Boggiano, firme a su postura de que todas las políticas del Gobierno son correctas, afirmó que el país estaba en hiperinflación cuando Javier Milei asumió como presidente en diciembre de 2023. “En este momento el único objetivo del Presidente era que el país no estallará. Si hacemos un poquito de memoria, y él lo dijo en las escalinatas del Congreso, cuando recibió el país había una inflación del 1% diario que es 3700% anual y si usas la inflación mayorista estaba en 54% mensual y en 17.000% anual, así que recibieron el país en hiperinflación. Eso es un dato”, indicó.

“No, no es un dato”, lo interrumpió Tenembaum. En ese momento, Boggiano sentenció: “Entonces no tenemos más nada que conversar, Ernesto, porque son datos”. “No estaba en 17.000% anual la inflación. La inflación aceleró después de la devaluación del 10 de diciembre, ya estaba muy alta, eso no te lo voy a discutir”, le retrucó el periodista. Rápidamente, el economista señaló: “Lo que pasa es que si vos no comprendes esto y no comprendes que se recibió el Gobierno en una situación hiperinflacionaria, que vamos a hablar de las temperaturas- del cambio climático-, ni de nada, no hay nada que discutir”.

“¿Pero no puedo disentir con eso?”, preguntó el conductor. A lo que el libertario arremetió: “No se puede disentir acerca de los datos, estos datos no son opinables”. Y luego le preguntó: “Para vos, ¿los datos de inflación son opinables?”

“Los datos del Indec no, las proyecciones que hacen ustedes sí”, apuntó el conductor. Y Boggiano justificó: “Yo no estoy hablando de ninguna proyección mía”. Luego, lo chicaneó: “Da toda la impresión de que sos un experto en política monetaria. Me querés aleccionar sobre esto”. A lo que el periodista lanzó: “Perdoname, sos un poco autoritario, ¿por qué no te puedo discutir?”.

“No soy autoritario, pero vos me estás queriendo aleccionar sobre política monetaria, de cómo hay que interpretar los números. Vos discutís los datos”, dijo el economista. En ese punto, Tenenbaum le explicó que no estaba discutiendo los datos, sino que no estaba de acuerdo con su manera de interpretar los datos.

“¿Cuál es tu lectura? ¿Vos creés que Milei vino a simplificar la inflación que teníamos? ¿Esa es?”, le preguntó el economista. “No, de ninguna manera, yo creo que Milei estableció una estrategia”, concluyó el conductor.

Sin embargo, antes de este cruce ya habían tenido un momento de tensión cuando conversaron obre el cambio climático y el ajuste que está llevando a cabo el Gobierno Nacional.

Al comienzo del programa, el panelista Gustavo Grabia planteó: “Conozco pacientes con enfermedades muy graves a los cuales no les llegan los medicamentos porque hay una orden del Ministerio [de Salud] de no pagar porque están haciendo una auditoría de todo y está cayendo la gente como moscas”.

“Probablemente sea un problema concreto, pero si te pones a pensar es porque había gente que estaba lucrando con la gente que tenía cáncer o que estaba lucrando con comedores, que te decía que había 500 chicos y en realidad había 50, se daban vuelta y vendían la comida a un supermercado chino”, argumentó Boggiano.

“Pero mientras vos haces la auditoria, Miguel, no dejas de darle el medicamento a la persona que tiene cáncer, no dejas de darle alimento al que no tiene”, le contestó Grabia.

“Yo no tengo la respuesta porque esa es una respuesta operativa, honestamente desconozco, no sé cómo se implementa, pero también tenés que entender que es lo que estaba sucediendo. Imagino que habrá algún motivo de por qué está pasando eso y que también estarán intentando resolverlo lo antes posible. Había gente en el PAMI que lucraba con los remedios, los sobreprecios, todos los chanchullos que uno se puede imaginar multiplicados por diez”, aseguró.

En ese momento, Tenembaum interrumpió para decir: “Miguel hay algo que me resulta como contrasentido porque vos das por sentado que todo lo que el Gobierno dice de los comedores populares o del pago del sobreprecio es cierto, pero cuando Gustavo te presenta casos concretos que él conoce decís ‘esto no lo sé’”. Y apuntó: “Entonces vos, una cosa las sabes y las otras no, o a uno le crees y al otro le decís ‘ni me meto’”.

“Momento, yo estoy hablando de la generalidad, ahora, puntualmente porque la auditoría en este momento ha hecho que se suspenda la distribución yo no lo sé, porque eso es operativo. En términos generales, la descripción es la que yo te hice ahora después que no les llegue a algunas personas es innegable que es una tragedia, que haya gente que no pueda tener esos medicamentos no sé porque sucede”, concluyó.

Sobre el Dengue y el cambio climático

Minutos más tarde, el Tenembaum hizo mención a una nota de LA NACION en la que se asegura que el presupuesto para atender enfermedades como el Dengue en este Gobierno se mantuvo igual que el año anterior.

“O sea, perdió un 70% del poder adquisitivo el ministerio de Salud para combatir enfermedades”, indicó Tenembaum. Y agregó: “Eso no es por curro, eso pasa también con las universidades. Eso tiene que ver con esto que vos decís del superávit fiscal al costo que fuere, incluso al costo de no tener presupuesto para combatir una enfermedad que mata gente”.

“Lo que pasa es que me estás metiendo en un tema de salud que yo no conozco por temas de implementación. La verdad que no sé qué responderte a eso”, contestó el libertario.

Y opinó: “También si pretendemos que el problema del dengue es un problema de este gobierno a mi tampoco me queda claro porque no soy especialista, pero me da la impresión, y esto es de sentido común, pero no creo que sea algo que haya surgido en los últimos dos meses, es algo que se arrastra de hace tiempo atrás. El dengue no apareció ayer”.

“El dengue ha crecido muchísimo en la Argentina porque hay un fenómeno que el Gobierno no reconoce que se llama cambio climático, que hace que sociedades que no tenían clima tropical, se vayan tropicalizando y con esto hay aumento de un tipo de plagas, de enfermedades o de problemas que antes no había”, le explicó el periodista.

“Disculpame, pero ese tiro de costado yo no te lo puedo dejar pasar porque sino hablamos de cualquier cosa y que el Gobierno no reconoce el cambio climático, si querés discutimos lo que el Gobierno dice del cambio climático”, arremetió Boggiano. “El Gobierno lo dijo 20 veces”, lo interrumpió Tenembaum.

“Porque vos pones el título “el Gobierno no reconoce el cambio climático”. El Gobierno lo que te está diciendo y es lo que dicen muchos expertos en el mundo, que es que en realidad las oscilaciones promedio de temperaturas de la Tierra que estamos teniendo hoy no son diferentes a las que ha tenido a lo largo de cientos de miles de años”, argumentó el entrevistado. “Entonces atribuir la variación de la temperatura de la Tierra al comportamiento del ser humano desde el punto de vista estadístico no parece no parece válido”, concluyó su idea.

LA NACION