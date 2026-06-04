El tenso cruce entre un diputado libertario y Victoria Donda por el Ni Una Menos: ”No hablo con este señor que nos trata de pelotu...“

La extitular del Inadi y Parlamentaria del Mercosur, Victoria Donda, protagonizó este miércoles un tenso cruce con el diputado por Jujuy de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar. El disparador del intercambio fue la postura del gobierno de Javier Milei respecto a las políticas de violencia de género en el marco del femicidio de la adolescente cordobesa de 14 años, Agostina Vega.

“¿Por qué hubo tantas críticas al Presidente durante la última marcha del Ni Una Menos?“, fue la pregunta que inauguró la discusión.

“Primero quiero manifestar mi solidaridad con la familia de Agostina. Lo que pasó es terrible. No estoy compenetrado en la causa, pero creo que por lo menos tenemos que manifestar nuestra solidaridad y estar a disposición de su familia", esbozó Quintar.

Este martes se llevó a cabo la 11° Marcha por el Ni Una Menos en el Congreso y varios distritos del país Sebastian Salguero

Luego, agregó: “Respecto a la marcha, hoy, una vez más todo el kirchnerismo o la rancia política aprovechó para caranchear una causa noble, como es la defensa de los derechos de las mujeres".

“Esta miseria política también pasó cuando se habló del financiamiento a las universidades, al área de discapacidad y a los jubilados”, resaltó el legislador jujeño en el programa A dos voces, emitido por la señal TN.

“Por eso, todo esto deslegitimó la marcha, que era genuina y en la que todos coincidimos. Pero la política rancia del kirchnerismo la usa y descontextualiza”, agregó Quintar respecto a la masiva movilización que tuvo lugar este miércoles en las afueras del Congreso y que se replicó en diferentes puntos del país. El lema que acompañó al reclamo fue “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

En palabras del diputado que ganó popularidad por ser propietario de un Tesla Cybertruck, “lo que pasó con Agostina fue utilizado para criticar al gobierno nacional cuando se trata de una cuestión provincial”.

En ese sentido, profundizó: “En el kirchnerismo se pintan la cara en favor de las mujeres y en contra de los delincuentes, cuando votaron en contra de la ley de baja imputabilidad, en contra de la ley de banco de datos genético de violadores, en contra del régimen de salidas transitorias y en contra de la reiterancia delictiva”.

“Entonces hay una hipocresía. Se rasgan las vestiduras por la mano dura y después son exactamente todo lo contrario”, remató Quintar.

Haciendo gestos de incomprensión y con una imagen de la adolescente cordobesa asesinada sobre su pecho, Donda tomó la palabra. “Responder acusaciones mentirosas es realmente difícil. Nunca hubo una ley que elimine la prisión efectiva de los violadores. Así que difícilmente alguien pudo haber votado en contra de eso”, señaló.

“Y el resto de las leyes mencionadas son de características generales y que modifican artículos del Código Penal y del Código Procesal. Así que no me voy a poner a discutir en esos puntos”, resaltó la exfuncionaria K.

Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza, posa junto con su auto Tesla

Luego, con algo de sorna, Donda desmereció a Quintar y, mirando a los conductores del programa, apuntó: “Insisto, no me voy a poner a discutir con... ¿Cómo era tu nombre? Solo te recuerdo por el Tesla, porque no sé tu apellido“.

“Es muy difícil responderle en este momento donde tenemos tanta bronca y tanto dolor”, insistió la extitular del Inadi, y mencionó: “El gobierno de Milei empezó cerrando el ministerio de las Mujeres, hablando en contra de la supuesta ideología de género. Luego hicieron un recorte de presupuesto brutal sobre la línea 144, que es la línea para ayudar a mujeres en situación de violencia”.

“Por eso que este señor nos venga a decir que defienden a las mujeres, ¿a qué mujeres defienden?“, inquirió la Parlamentaria.

Acto seguido, Quintar quiso argumentar pero Donda no se lo permitió. “No, no. A vos no te quiero hablar. No voy a intercambiar con un señor que nos trata de pelotu...“, resaltó, y agregó: ”Cuando yo termine de hablar vos podés seguir mintiendo todo lo que quieras“.

Alberto Fernández junto a Donda y Marziotta Twitter

En palabras de Donda, “las mujeres estamos en riesgo por hijos de p... que impulsan los proyectos de ley como las falsas denuncias para que no denunciemos la violencia. El peso de la ley tiene que ser claro”.

Una vez que el legislador de LLA consiguió retomar la iniciativa, devolvió: “En tu Gobierno [en alusión a la gestión de Alberto Fernández] hubo más femicidios que ahora: los paladines de cuidar a las mujeres”.

“Coincido en que tiene que caer el peso de la ley en todos los casos. Pero cuando tu Presidente fajaba a la mujer no escuché a ningún kirchnerista duro que se exprese en contra”, sumó el representante libertario de la Cámara baja.

“Bueno, no sé”, trastabilló Donda. “Yo creo que hablo por lo que yo sé. Si fue así, la Justicia tiene que caer conta el expresidente Alberto Fernández”, apuntó.

“Entonces, ¿vos lo condenás?“, le consultó Quintar. ”Sí“, respondió Donda. ”Me parece muy bien“, cerró el legislador libertario.