Un diputado de Milei fue al Congreso con un Tesla de más de 100 mil dólares

Semanas después de que el presidente Javier Milei le pidiera “paciencia” a los argentinos para ver un repunte en la actividad económica, un diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) sorprendió hoy cuando irrumpió en el Congreso con una camioneta eléctrica Tesla Cybertruck, que se vende en el mercado local a un precio aproximado de entre 200 mil y 300 mil dólares.

Sin embargo, allegados a Quintar dijeron a LA NACION que el legislador libertario compró la camioneta 0km de la firma de Elon Musk por 126 mil dólares. Lo importó y puso a su nombre. “Es su vehículo personal”, indicaron.

El diputado jujeño llegó al Congreso en diciembre de 2023, después de que Milei ganara las elecciones presidenciales. Opositor a la gestión de Carlos Sadir, el heredero del radical Gerardo Morales, busca posicionarse en la disputa por la gobernación en 2027. Es abogado y empresario ligado al sector de la salud en Jujuy, donde administra clínicas y obras sociales privadas. De hecho, desde principios de los noventa participa de un negocio familiar: el manejo del sanatorio Los Lapachos.

Manuel Quintar fue al Congreso en una camioneta Tesla

Actualmente, responde al sector de LLA que comanda Karina Milei. En el mundillo libertario suelen ubicarlo como un adversario interno del senador Ezequiel Atauche, ligado a Santiago Caputo.

Antes de que se sumara a LLA y si convirtiera en un actor influyente del tablero partidario en Jujuy, Quintar pasó por las filas del PJ. De hecho, fue candidato a legislador provincial en las elecciones locales del 2021. Ocupó el casillero décimo primero de la lista del sector que lideraba Rubén Rivalora.

La Tesla Cybertruck tesla.com

Hoy, asistió al Congreso a bordo de su Tesla Cybertruck, como reveló el periodista Mauro Federico en el canal C5N.

“No puede ser una noticia que alguien que trabaja desde los 13 años y tiene su estudio jurídico desde los 23 no pueda comprarse en blanco una camioneta. Es parte de la batalla cultural que estoy dando”, aseguró Quintar a LA NACION.

En los Estados Unidos se puede comprar una Cybertruck por 69,990 dólares, mientras que las opciones más avanzadas, como la Cyberbeast, el modelo más caro de la pick up, se acerca a US$100 mil.

En la Argentina no es posible adquirir un Tesla en una concesionaria, ya que la firma no tiene una representación oficial en el país. Por eso, Quintar debió pagar más para importarlo.

En el entorno del diputado de LLA le quitan relevancia al hecho de que haya ido al Congreso en un vehículo de lujo. No obstante, otros integrantes del elenco oficial lucen incómodos. Afirman que es momento de dar señales de austeridad, sobre todo, porque el Gobierno sufre hace dos meses un desgaste ante la opinión pública por el caso de Manuel Adorni, quien está siendo investigado en la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.

Además, el Gobierno aplicó esta semana un recorte de casi $2,5 billones en el gasto presupuestado para este año, con la intención de garantizar el superávit fiscal acordado con el FMI. La poda incluyó áreas sensibles como la educación y la salud. También se vieron afectados los programas de prevención del cáncer, los fondos para el Incucai y el Instituto Malbrán.

Ocurre en momentos en que la mayoría de los sondeos reflejan un creciente malhumor social por los problemas económicos. Además, los encuestadores concuerdan en que el affaire Adorni impacto en la imagen del Gobierno.

Pese a que Adorni está bajo la mira de la Justicia por sus gastos en efectivo, sus viajes al exterior y la adquisición de propiedades desde que es funcionario público, el Presidente ratificó en el cargo a su jefe de Gabinete. En la última reunión de ministros, dijo que creía en él, atacó a los periodistas y advirtió que prefería perder una elección antes que echar a un inocente.