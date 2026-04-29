El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano protagonizaron este miércoles un tenso cruce durante la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados.

Fue cuando Juliano, durante su alocución, comenzó a tutear a Adorni, que debía permanecer en silencio para escuchar las preguntas de los legisladores.

“Nos vinieron a decir que venían a terminar con la casta y nos metieron en un ajuste donde vos ahora estás haciendo contorsionismo con tus números y obligás a la Argentina a hacer contorsionismo para subirse al bondi después de haber trabajado”, le espetó el legislador radical al funcionario.

Y continuó: “Hoy están de paro todas las universidades y tu gobierno vino acá porque no podés explicar algo tan elemental”.

El tenso momento en que Martín Menem le cortó el micrófono al diputado Juliano: “Diríjase de usted”

En ese momento interrumpió Martín Menem, que conducía la sesión, para pedirle a Juliano que tratara de “usted” a Adorni.

“Es el apellido, no lo estoy tratando de chanta, y me estoy quedando corto”, respondió Juliano, a lo que Martín Menem hizo parar el reloj de la alocución y el audio de la banca y le pidió al legislador que se dirigiera al funcionario “con respeto”.

“¡Respeto le faltaron ustedes a la gente! Desde el momento en que dijiste que no tenés vacaciones. Vos sabés lo que cuesta vacacionar en la Argentina", prosiguió Juliano en dirección a Adorni, sin escuchar los pedidos de Menem.

Entonces el presidente de la Cámara baja advirtió: “Le voy a interrumpir el uso de la palabra si no se dirige de ‘usted’ al jefe de Gabinete”. “Es el lenguaje de la Honorable Cámara de Diputados”, insistió.

Diputado Pablo Juliano de Provincias Unidas Soledad Aznarez

Juliano prosiguió: “Cuando uno no puede explicar lo elemental, qué tiene, dónde vive, y das vuelta 15 días, y sometés a un silencio atroz... compartís los mismos presupuestos de la casta que venías a terminar”.

Tras lo cual el micrófono le fue cortado nuevamente. “Es la quinta vez. Diríjase de usted. Es lo que corresponde. No está en la cancha”, recriminó Menem.