Un diputado del PJ se acercó a Adorni durante la sesión y le dio un papelito

El diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva se acercó a Manuel Adorni durante su exposición ante la Cámara de Diputados como jefe de Gabinete para entregarle un papel que decía “todo muy claro, menos las explicaciones”. La legisladora nacional por la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, se interpuso para que no interrumpa al orador.

El hecho ocurrió mientras el funcionario brindaba su informe anual sobre la marcha del Gobierno nacional. Ni bien notaron que el diputado peronista se dirigía hacia el estrado principal, los representantes de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine y Lisandro Almirón, se encaminaron en su dirección para evitar cualquier intervención. Desde la tribuna, los libertarios presentes le gritaron “payaso”.

El momento en que el diputado Leiva se acerca con un papel al estrado

Tras el episodio, Leiva se retiró de la zona central y se dirigió nuevamente hacia su banca, mostrándole antes el cartel al presidente Javier Milei, que observaba desde uno de los palcos superiores del recinto, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo.

Al percibir las intenciones del parlamentario kirchnerista, el jefe de Estado expresó: “No te da la cabeza”. Manuel Adorni continuó con su discurso, que no sufrió un desvío significativo pese a las distracciones.

La presentación de Manuel Adorni en el Congreso

Esta presencia de Javier Milei formó parte del despliegue oficialista en los palcos para dar apoyo institucional al jefe de Gabinete en una jornada marcada por la presentación de un informe escrito de casi 2000 páginas y la defensa del plan económico.

Manuel Adorni durante su presentación del informe de gestión Soledad Aznarez

Adorni comenzó su alocución a las 11.48 y centró su discurso en la premisa de que la administración central “se debe a la gente común”. El funcionario defendió la vigencia de la ley de inocencia fiscal y ratificó el rumbo de las reformas laborales para “reducir la litigiosidad”.

En su presentación, el ministro reconoció que los resultados económicos actuales todavía no impactan de forma directa en la vida cotidiana de la población, aunque responsabilizó de este retraso a las maniobras de la oposición durante la última campaña electoral.

El clima de tensión en el recinto se mantuvo durante el repaso de la herencia recibida y los cuestionamientos del oficialismo hacia el kirchnerismo por la inestabilidad financiera previa.

La exposición contó con el apoyo de Javier y Karia Milei, además de importantes dirigentes libertarios Soledad Aznarez

Adorni no se refirió en profundidad a las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y los viajes familiares que motivaron pedidos de informes por parte de distintos bloques, pero aseguró: “No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia” y atribuyó las acusaciones a “operaciones políticas”. Además, sostuvo que “nunca ocultó su patrimonio”.

En el documento enviado previamente al Congreso, el jefe de ministros calificó como reservados los anexos de su declaración jurada y rechazó las acusaciones por el uso de aviones oficiales.

El discurso incluyó también una advertencia del funcionario hacia los magistrados que deben intervenir sobre los amparos que frenan capítulos del DNU 70 y la reforma laboral.

Adorni sostuvo que el país atraviesa un proceso de reconstrucción para dejar atrás el “deterioro económico” y planteó que buscan establecer un equilibrio fiscal de largo plazo, por encima de los intereses electorales inmediatos.